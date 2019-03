Birner po prohře: Všichni by chtěli vyhrát čtyřikrát v řadě jako Kometa | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Liberec: Pacovský potvrdil vítězství gólem do prázdné brány, 4:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vás zabolela nedělní porážka 1:4? Berete ji tak, že jde jenom o zakopnutí na cestě?

„Šancí jsme měli dost na to, abychom ten zápas vyhráli. Možná jsme v nich byli takoví lehkovážní nebo až moc sebevědomí, nevím... Gólman (Krošelj) jim zachytal dobrý zápas. Vyměnili ho, zápas mu sednul, chytil tam dost věcí, ale nic se neděje. My víme, že jsme neodehráli svůj nejlepší zápas. I tak jsme si vypracovali dost šancí, abychom tady vyhráli. Je to play off a tým musí vyhrát čtyři zápasy na postup. Já věřím, že to budeme my.“

Z vašeho pohledu asi zbytečná porážka. Kdybyste odehráli svůj vysoký standard, skóre by muselo vypadat jinak, nebo ne?

„Já hlavně nechci snižovat výkon Boleslavi. Vždy je to tak, že ten druhý tým hraje, co mu dovolí soupeř. A Boleslav v neděli odehrála výborné utkání. Měli pohyb, chtěli vítězství víc, a proto nás porazili. Jednoznačně si zasloužili nás porazit.“

Závěr byl docela divoký, na led vklouzla podrážděnost…

„To k play off patří, takové věci se dějí. Když to vezmu z osobního hlediska, tak mě už tenhle zápas s prominutím ani nezajímá. Já se chci teď nachystat na pondělí, abychom na tom byli líp, abychom byli fyzicky dobře připravení a abychom tady urvali to jedno vítězství, kvůli kterému jsme sem přijeli.“

Boleslav si opatřila pojistku třetím gólem do prázdné branky, kdy vám Procházka klepl do hokejky a od ní putoval puk do brány. Vyloženě smůla?

„Bylo tam malé nedorozumění se Švíckem (Martinem Ševcem). Já čekal, že mi někam odskočí, on nevěděl, nějak jsme se nedohodli, moc jsme na sebe nemluvili. A on toho využil, bouchnul mi do hokejky. Takové věci se v hokeji stávají. Určitě mě to nerozhodí, to rozhodně ne. Pak je už jedno, zda prohrajete 1:2, nebo 1:4. Ztratili jsme tady ten bod v sérii, což je to hlavní. Ale z toho gólu si hlavu nedělám. Procházka ovšem z druhé strany zaslouží kredit – dohrával situaci až do konce, šel po puku a byl agresivní a ten gól pro domácí si vybojoval.“

Pomůže vám nedělní prohra do dalšího průběhu?

„Určitě. My máme nějaký cíl a tím je vyhrát poslední zápas sezony. V sobotu jsme všichni viděli Kometu, která vyhrála sérii 4:0. Chtěli by to tak všichni; vyhrát 4:0 a mít čas na odpočinek. Ale to se moc neděje. Týmy jsou vyrovnané a rozhodují detaily. Boleslav v nich v neděli byla lepší, jako my jsme v nich byli lepší u nás doma. Musíme se na to podívat na videu, něco si k tomu říct a být mnohem lepší.“

Sledovali jste Kometu jako na příštího soupeře? Anebo nic lepšího nedávali?

„To určitě ne. Všichni teď koukají na hokej, bylo to v televizi a i v médiích to byla vyhrocená série, tak jsme to všichni sledovali a chtěli vědět, jestli tam Hradec jedno vítězství urve, nebo ne. Nechci to extra moc hodnotit, Kometa vyhrála 4:0, nejspíš zaslouženě a jde dál. My teď musíme koukat na sebe, abychom se do semifinále vůbec dostali.“

