Polanskému se splašila kladiva: Ránu jsem nedostal a klouby zaleduju | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:44. Š. Stránský, 26:20. Schleiss Hosté: 06:20. Svačina, 09:30. P. Vrána, 15:01. Hrňa, 49:05. Cienciala, 59:30. Werek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (A), Mrázek, Černý – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Olesz (C) – Schleiss, Lev, Dej – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Guman. Hosté: Hrubec (Kantor) – M. Doudera, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Rozhodčí Hribik, Mrkva – Hynek, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 039 diváků

„Bylo to normální dohrání u mantinelu,“ líčí roznětku rvačky s Trškou třinecký útočník. „Protihráč mě trošku seknul a to si v play off nesmíte nechat líbit. Ukážete, že se nebojíte a vždycky mu budete stát čelem. Box samozřejmě trénujeme, je dobrý na kardio.“

Že se do sebe Trška a Polanský po zdánlivě banální situaci ve 14. minutě za stavu 1:2 pustí, nečekal ani brankář Patrik Bartošák. „Je to derby, ale nikdy jsem nezažil, že by to mezi námi byly zápasy plné šarvátek, bitek a pošťuchování. Vždycky je to s nimi hlavně o hokeji, nečekal jsem, že se budeme mlátit a řezat. Tak, jako v předkole se Spartou. Překvapilo mě to, protože Třinec hraje hokej.“

Vítkovice - Třinec: Pěstní souboj! Polanský si to na férovku rozdal s Trškou

Trška s Polanským se v klinči drželi poměrně dlouho, Polanský švihal pěstí. Vítkovického beka ale pořádně trefit nemohl. „On mě velice dobře chytnul, byl první, kdo shodil rukavici,“ líčil Polanský. „Přes ten jeho úchop za vestu jsem se nemohl dostat a zkrátit nebo prodloužit distanc. Nešlo s tím moc pracovat. Ani stáhnout dres, který máme přichycený. Musím uznat, že to byl pevný úchop. Nevím, jestli Trška taky boxuje, ale minimálně dobře drží. Navíc to bylo na konci střídání, když jste jeli celou rovinku na zakázané uvolnění. To člověku taky nepřidá. Ale myslím, že divákům se to líbilo. Byl to signál, že se nebojíme.“

Když od sebe sudí rivaly roztrhli, hned se vzájemně poplácali rukama po rameni. Férový boj. „Fajn, udělali jsme to pro svůj tým a jdeme dál,“ přitakal Polanský. „Oba jsme se snažili toho druhého shodit, dotlačit se k tomu pomyslnému vítězství. Nepovedlo se nám to. Já ránu nedostal, klouby trošku zaleduju. Snažil jsem se krčit hlavu a schovávat se.“

Vítkovice - Třinec: Je hotovo! Werek stvrdil výhru Ocelářů trefou do prázdné, 2:5

Na trestné si pak Trška i Polanský poseděli. Za rvačku bez rukavic dostali 2+2+10 minut za hrubost. „V play off se stává, že do rvačky jdou i techničtější hráči,“ komentoval rohovnický souboj vítkovický Jakub Lev. Technik Polanský ovšem už na začátku sezony ukázal, že se i pěstmi ohánět umí. Když se v 9. kole vracel po zranění, porval se s urostlým Matějem Beranem ze Sparty.

„Jsou situace, kdy se musíte kamaráda zastat, i když je soupeř o dvě hlavy větší,“ vysvětloval. „A já si v extralize asi nevyberu menšího hráče, takže to bylo jedno. Já určitě nejsem typ, kterého se druhé týmy bojí, nebo kterého by si na bitku vytáhli. A teď to byl signál, že se nebojíme. Že máme natrénované, známe své role v týmu. A všichni dohromady budeme silní.“