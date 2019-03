Drobci sestřelili Boleslav! Dát gól u nás umí fakt každý, září Havlín | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:55. Procházka, 58:17. Šťastný Hosté: 18:48. M. Kvapil, 51:09. Havlín, 51:54. J. Vlach Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Kotvan, Kovačevič, Němeček, Kurka, Hrdinka, Pláněk, J. Drtina – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Procházka, R. Zohorna, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Valský. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Gebauer, Lederer Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 4200 (vyprodáno) diváků

Zlepšený výkon přinesl třetí bod v sérii. Pomohla vám nedělní facka?

„Těžko říct. Jsem rád, že jsme hodili nedělní výkon za hlavu a zvedli se. Drželi jsme se svého plánu, i když to chvílemi nevypadalo, protože Boleslav měla spoustu šancí. Hráli jsme si ale pořád to svoje a na konci jsme byli odměnění dvěma góly.“

Filip Pešán přiznal, že se v posledních vteřinách utkání modlil, když puk skotačil centimetry od brankové čáry. Jak jste závěr prožíval vy?

„Úplně stejně! Byly to fakt velké nervy. Měli tlak, spoustu střel, dorážek… Roman Will to ale zavřel. Čaroděj v bráně. Zaplaťpánbůh jsme to udrželi, spadnul nám velký kámen ze srdce.“

Dal jste důležitý druhý gól vašeho týmu, celkově váš druhý v extraligové kariéře. Hřeje vás to hodně?

„Moc gólů nedávám, určitě to potěší. Nakonec je ale jedno, kdo skóruje. Jestli mladí beci nebo zkušení útočníci. Ani nevím, jak to tam proletělo. Jsem vděčný, že jsem vůbec dostal šanci za Liberec hrát. Jsou to moje první zápasy v play off. Snažím se makat naplno, gól je takové poděkování trenérovi za důvěru. Je to obrovská zkušenost.“

Spoluhráči v neděli říkali, že vás Boleslav prokoukla. Měnili jste něco ve své hře?

„Ne ne, pořád hrajeme to svoje. Držíme se plánu, z toho nakonec padly všechny tři naše branky. Budeme se toho držet i dál. Věřím, že ten poslední bod doma uděláme a ukončíme to.“

Jaké utkání to podle vás bude? Jiné než první dvě?

„Podle mě určitě jo. Bolka zvedla tempo, byli fakt nepříjemní. Počítám, že stejné to bude u nás. Budou na nás chtít vletět, nemají co ztratit. Nic snadného nás nečeká.“

V čem vidíte největší posun ve hře Bruslařů?

„Asi v tlaku na naši rozehrávku. Jsou víc bruslivější, než v zápasech u nás. Začali nás fakt vysoko napadat, dohrávají nás. Zvedli tempo. Jsou daleko nepříjemnější, nedají nám teď zadarmo ani metr ledu.“

Nedostali se vám i trochu víc pod kůži? Chvílemi vypadáte v zápase nervózně a dost podrážděně.

„Ne, to si nemyslím. Takový je play off hokej. Graduje to, hra se stupňuje. Přibývá toho. Nějaké kočkování a postrkávání mezi hráčema tam prostě bude. Je to ale podle mě super hokej.“

Ukázala se zase síla Liberce, že opravdu může udeřit každý? Tentokrát jste rozhodl vy spolu s Jaroslavem Vlachem. Oba trochu netradiční střelci, oba drobci s vahou přes sto kilo.

(smích) „Já sváteční střelec rozhodně jsem, Jarda ale zas tolik ne, letos nějaké góly dal. Je důležité, že ty góly dáme. Máme fakt vyrovnané lajny, udeřit u nás může kdokoli.“