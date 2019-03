Frodl vynuloval Olomouc: Klíčový zápas! Pak si rýpnul do soupeře | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Olomouc: Krásná akce domácích, Pour zakončil tečí mezi nohama na 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Pár minut před koncem jste předvedl skvělý zákrok lapačkou. V tu dobu už jste věděl, že o výhru nepřijdete?

„Popravdě, to jsou zápasy, že může padnout gól z čehokoliv. Olomouc to tam pořád hází. Pokud jde o tenhle zákrok, to jsem dobře viděl, takže jsem to celkem v klidu chytil. Předtím ale odvedli neskutečnou práci kluci přede mnou. Měli hroznou spoustu zblokovaných střel a to mi moc pomohlo. Protože bylo hodně situací, kdy jsem prakticky nic neviděl a puk naštěstí ke mně nedoletěl. Klobouk dolů před spoluhráči.“

Bylo cítit, že je to klíčový zápas?

„To musel vnímat každý. Od prvního fanouška po posledního hráče. Všichni jsme věděli, o co se hraje. Hrálo se o mečbol a teď můžeme jet do Olomouce s tím, že ho máme my. Takže se nám bude hrát o něco líp než za opačného stavu.“

Ubránili jste v poslední třetině dvojnásobné oslabení. Jak to bylo důležité?

„Strašně. Olomouc si tam vlastně nic pořádného nevypracovala. Dvakrát, třikrát jsme jim to vyhodili. Měli problém dokonce to proti nám třem zavést do třetiny. Když už se dostali do střelecké pozice, kluci to zblokovali. Měl jsem snad za ty dvě minuty jeden zákrok.“

Byl to moment, kdy vám bylo nejhůř?

„Já jsem zjistil, že jsme ve třech, až když se tam kluci postavili. Myslel jsem, že jdeme normálně do čtyř. Ale jsem hrozně rád, jak mi kluci pomohli. Skvěle jsme to jako tým ubránili.“

Dlouho to bylo bez gólu, bylo jasné, že rozhodne každá chyba. Jak jsou tyhle zápasy těžké pro brankáře?

„Tohle je play off, nedá se čekat, že utkání budou končit 6:5 nebo nějak podobně. Říká se, že play off je hlavně o gólmanech a o obraně, podle mě se to v téhle sérii potvrzuje dvojnásob. Druhý zápas za sebou to po dvou třetinách bylo bez gólu. Takže to svědčí o výborné práci obou obran. Už jsem zmiňoval několikrát, že v téhle sérii je hrozně důležitý první gól.“

Je to hodně psychicky náročné?

„Snažím se nepřipouštět si to. Ale všichni víme, že to je o prvním gólu. Já ani Braňo (Konrád) jsme ho dostat nechtěli. Jsem rád, že jsme ho dali my. A potom jsme to už dotáhli. Jsem hrozně rád… Byli jsme lepší. Na internetu jsem se dočetl, že Olomouc se chvástá, jak je na tom suprově fyzicky, tak jsem rád, že jsme jim ukázali, že to tak není.“

Jak jste prožíval první gól v úvodu třetí části, který dal 19letý Jakub Pour?

„Musím říct, že první gól jsem vůbec neprožíval. Oslavil jsem až ten druhý, předtím jsem se pořád musel koncentrovat, snažil jsem se být v klidu. Abych zbytečně nevykolejil emocemi. Pourák to tam dal krásně, má druhý gól v play off. Když stejně staří kluci dávají takhle góly, tak se o nich píše. Takže doufám, že o Pourákovi taky budete psát. (směje se) Je to mladej kluk. Hraje výborně. Jsem rád, že se mu daří.“

Po druhé trefě, kterou dal obránce Allen, už jste tušil, že vítězství si nenecháte vzít?

„První gól padnul ve druhé minutě, to byla ještě celá třetina přede mnou. Po tom druhém už byla malá euforie v hlavě. Odskočili jsme. Věřil jsem, že díky tomu, jak jsme hráli obětavě, už dva góly dostat nemůžeme. Vedeme v sérii 3:2, to jsme si přáli.“

