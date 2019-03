Jelínek: Nečekal jsem, že Boleslav přejedeme. Koho dál? Je to asi jedno | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 2:1pp. Sérii rozhodl štastně Birner v páté minutě prodloužení VŠECHNA VIDEA ZDE

Ačkoliv to po úvodních dvou zápasech nevypadalo, s Boleslaví to bylo velice náročné, že?

„Rozhodně, byla to velmi těžká série, i když skončila 4:1 na zápasy. Skóre vůbec neodpovídá průběhu zápasů, hlavně poslední tři duely byly hodně vyrovnané. Ve středu jsme se snažili tlačit do brány, ale soupeř výborně bránil prostor před Gašperem Krošeljem. Nakonec jsme to zvládli.“

Dostali jste po domácích výhrách v Boleslavi jakousi facku?

„Myslím, že prohra byla způsobená spíš námi. Čekali jsme, co se stane. Kdybychom pokračovali ve hře, kterou jsme předváděli doma, mohlo to vypadat jinak. Každopádně Boleslav hrála výborně, to bezpochyby. Byla nepříjemná, čekala na brejky a z toho také v posledním utkání srovnala na 1:1. Motali jsme je, ale ujeli nám a dostali zápas do prodloužení.“

Šancí jste měli spoustu, vyslali jste 43 střel. Góly jste ale dávali jen v přesilovkách. Čím si to vysvětlujete?

„Nevím, čím to bylo. Na druhou stranu, jak jsem říkal, Boleslav bránila opravdu výborně předbrankový prostor. Nedostávali jsme se tak často k dorážkám a to byl asi také ve finále hlavní problém a důvod, proč jsme nedali víc gólů.“

Vzala vám série hodně sil?

„Určitě jsem nečekal, že je přejedeme 4:0. Nevím, jestli si to někdo myslel, ale já tedy ne. Možná po prvních dvou zápasech vypadalo, že série skončí rychle, ale když jsme přijeli do Boleslavi, věděl jsem, že to bude ještě velmi náročné. A to se potvrdilo.“

Nicméně nyní budete mít dost času na regeneraci.

„Samozřejmě. Hrajeme až za týden, takže dostaneme den volna a pak se naplno začneme připravovat na semifinále.“

Koho byste si přál radši – Olomouc, nebo Kometu?

„Olomouc je podle mě podobný soupeř jako Boleslav. Houževnatý tým, který po vstřelení gólu zabetonuje obranné pásmo. Je hrozně těžké se proti ní prosazovat. No a Kometa… To vypovídá samo o sobě, dvakrát vyhrála titul a má v kádru plno zkušených hráčů. Série by mohla být hokejovější, ale na druhou stranu umí také pásmo zamknout a vyhazovat puky po plexisklech. Nám je to ale asi jedno. Když chcete dojít nejdál, musíte porazit každého.“