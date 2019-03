Irgl prvním gólem přiblížil Olomouc k semifinále: Plzeň musí, my chceme | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Olomouc - Plzeň: Skladaný se postaral o vedení domácích, když se sám prosadil v obraně hostí, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

S tím, co jste dnes předvedli, musíte být spokojeni, že?

„Atmosféra v kabině byla opravu hodně bojovná, věřil jsem, že to uděláme. I když jsme prohrávali 0:1, tak jsem prostě pořád věřil, že to otočíme. Na výsledcích je vidět, že hrajeme jako tým. Věřím, že to čtvrté vítězství urveme. Samozřejmě to bude těžké, ale věřím tomu, že to zvládneme.“

Čím to, že jste Plzeň k ničemu nepustili?

„Myslím si, že jsme výborně bruslili a hokej jsme hráli opravdu obětavý. Co odehrají beci, to si skutečně zaslouží absolutorium.“

Z jednoho – Jana Švrčka – se dokonce stal kanonýr...

„Je vidět, že je to střelec. (úsměv) Ujel, dal krásný gól. Vůbec nepřemýšlel, má to v ruce!“

Rozhodlo právě i to, že se trefovali nečekaní střelci?

„Řekl bych, že to je úplně jedno. To je play off a tohle se vůbec neřeší. Tam hrajete na výsledek, a jestli dá gól Franta nebo Pepa, nebo jestli to skončí jedna nula a dá gól Braňo, to je úplně jedno. My jdeme za tím udělat semifinále, vyhrát sedmý zápas. Necháme tam maximum.“

Co bude rozhodovat v Plzni?

„Hlavně dát o jeden gól více než soupeř. To je celé. Bude to podobné jako dnešní zápas, do kterého jsme šli nabuzení. Zase budeme bojovat a pokusíme se to urvat. Oni musí, kdežto my chceme.“

Užil jste si atmosféru vyprodané plecharény?

„Je to super, krása, když vedeme a lidi skandují. Ale už jsem několikrát říkal: lidem patří poděkování za to, že s námi byli vždycky, i když jsme prohrávali. Neodcházeli ze stadionu, i po utkáních, která jsme prohráli, na nás čekali a poděkovali. To, jak se k nám tady fanoušci chovají, je nádherné.“