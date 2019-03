Ocenění až z Bostonu: Olomouc? Skvělá práce! chválí Krejčí | iSport.cz

Do Olomouce to má z rodného Šternberku co by pukem vypálil, David Krejčí nezapomíná na svoje kořeny a bývalé působiště, kde se rozjel k úctyhodné kariéře v NHL. I na tu dálku z Bostonu pozorně sledoval, jak si vedou extraligové hokejisté z Hané v houževnatém boji proti Plzni. „Kluci si vedli výborně, klobouk dolů,“ vzkazuje produktivní centr Bruins prostřednictvím iSport.cz.