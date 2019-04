Kouč Olomouce Moták: My a baráž? Soudy jsem nechápal, motivovaly nás | iSport.cz

Už před sezonou se potýkali s řadou otázek. Zvládne tým bez hvězdných jmen navázat na účast ve čtvrtfinále? Vyhne se vůbec baráži? A nakolik ho poznamená odchod architekta úspěchu Zdeňka Venery? Trenérský tandem Zdeněk Moták – Jan Tomajko všechny podceňující soudy zmuchlal a hodil do koše. S týmem „postradatelných“, jinde nechtěných hráčů, zase překvapili. „Za rok chceme být ještě lepší,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium bez vytáček Moták. Nikdo už by se tomu nedivil.

Hráči Plzně po sérii celému vašemu týmu vysekli upřímné poklony, trenér škodovky Ladislav Čihák doslova řekl, že z vás měli staženou prdel. Jak se to poslouchá?

„No, víte, může se to poslouchat hezky, ale nám nešlo o to dostat nějaké pochvaly. My jsme chtěli jediné: vyhrát. Řeči o tom, že Olomouc je takové nebo makové mužstvo, že se do čtvrtfinále dostalo vlastně spíše náhodou… Tohle odmítám. Celou sezonu jsme si drželi vysokou výkonnost, potvrdili jsme to i ve čtvrtfinále. Je možné, že chlapci měli stažený zadek, ale my chtěli postoupit. Plzni však gratuluji, děkuji za skvělou sérii a držím jí palce, ať dojde co nejdál.“



Štvalo vás hodně to, jak hokejová veřejnost vnímala váš tým? Totální outsider, který může jen překvapit, před sezonou pasovaný spíše na play out.

„Láďa Čihák řekl trefně ještě jednu věc. V play off je úplně jedno, kdo proti komu hraje, musíte respektovat každý tým, který proti vám stojí. Pětadvacet chlapů na jedné a pětadvacet chlapů na druhé straně. Zápasy to jsou strašně těžké. Já nějaké takové soudy nechápal. Všichni se diví: Olomouc bojuje! Olomouc blokuje střely! Olomouc bruslí! Nezlobte se na mě, ale tohle je přece normální play off, normální věc. Třikrát jsme Plzeň porazili, pětkrát jsme podali výborný výkon. Nestačilo to.“



Tak opačně, motivovaly vás tyto soudy?

„Ani nevíte jak moc. Spousta lidí nám před sezonou říkala, jak jsme hrozní, jak jsme špatní, že budeme úplně dole. Že to tak nebylo, vděčíme jen hráčům. My s Honzou Tomajkem jsme jim dali jen pár návodů, jak řešit určité situace na ledě. Oni to do puntíku plnili. Jsem rád, protože nerespektování našich kvalit bylo největším hnacím motorem. Chtěli jsme ukázat těm, kdo nás pasovali do role třináctého týmu, který bude hrát baráž, že se šeredně spletli.“

Bylo pro vás těžké přetavit tohle naštvání do pozitivna?

„Vůbec ne. Znám kvalitu našeho týmu, nebyl jsem ani vyloženě naštvaný. I bez toho jsme jeli pořád na sto procent.“



Nechci se vás dotknout, ale nevycházely předsezonní predikce pouze z toho, že váš tým reálně na papíře nepůsobí zdaleka tak nabitě jako ostatní? V brance Konrád, v útoku Irgl se skvělou kariérou a pak dlouho nic.

(přemýšlí) „Asi máte pravdu, že nám nakonec chyběla zkušenost. Počet utkání v play off neměl náš tým tak velký, to nás pravděpodobně stálo postup. Na takhle důležité zápasy potřebujete konkrétní zkušenost. Sedmý zápas! To je kapitola sama pro sebe, nikdo si neumí představit tu náročnost. My jsme to utkání začali unášet bohužel až v závěru, až v poslední třetině jsme hráli to, co jsme chtěli a odpovídalo to sedmému duelu. Třicet minut jsme byli zakřiknutí.“

UMÍSTĚNÍ OLOMOUCE OD NÁVRATU DO EXTRALIGY 2018/19 6. místo (čtvrtfinále s Plzní - 3:4) 2017/18 8. místo (čtvrtfinále s Plzní - 1:4) 2016/17 11. místo 2015/16 6. místo (čtvrtfinále s Plzní - 1:4) 2014/15 13. místo

Máte pro to nějaké vysvětlení? Po deseti minutách jste prohrávali 0:3, v polovině utkání jste měli pouhých pět střel na branku.

„Možná tíha toho sedmého zápasu, možná ta nezkušenost. Nicméně pozitivní je to, že kluci si tím závěrem dostali do hlav jednu důležitou věc, a sice že na to mají, že to prostě může jít i proti tak kvalitnímu soupeři. Zápas jsme ale neprohráli rukama nebo nohama. Prohráli jsme ho hlavou. Ta nám prostě nebrala, jak by měla.“

Přesto, přebíjí už teď ve vás hrdost na mužstvo bezprostřední zklamání z konce sezony?

„Samozřejmě! Víte proč? Já jsem na tyhle kluky pyšný celý rok. Od začátku ročníku jsem si kladl otázku, čím mě ještě překvapí. Pozitivně překvapí. Už po pátém zápase, který jsme v Plzni prohráli, jsem jim řekl, že jsou pro mě hrdinové, ať to skončí jakkoli. Šesté utkání jsme byli ve všech ohledech jasně lepší, soupeře k ničemu nepustili. Poslední duel už tak povedený nebyl, přesto před chlapci musím smeknout a poděkovat jim.“



V čem přesně vás tým překvapoval? Můžete být konkrétní?

„Budu jmenovat jednu věc za všechny. Morální síla. Tu má tohle družstvo opravdu neuvěřitelnou. Celé je budováno na důvěře a přátelství. Když to nevyjde jednomu, zaskočí za něj druhý. Když má někdo slabou chvilku, vezme to na sebe někdo jiný.“



Jaký je k tomuhle klíč? Mít v týmu charakterově zdravé borce typu Zbyňka Irgla?

„Přesně tak. Zbyňa je parádní chlap, o kterém to všichni vědí. Není to ale jen o něm. V tom mančaftu není žádný hajzl. Každý je tam ochotný ze sebe vydat maximum. Ne pro sebe, ale pro ten tým, pro kluky kolem.“



Máte už teď tušení, zda zůstane kostra týmu pohromadě?

„Myslím, že zůstane. Pár odchodů bude, ale zároveň očekáváme i nějaké příchody.“



Před touto sezonou jste měli za cíl být lepší než rok před tím. Bude to platit i pro ročník následující?

„Ano. Chtěli jsme to zvednout, být o něco lepší. Vždycky musíte chtít se zlepšovat. Totéž bude platit teď. Herně opravdu týmu nemám co vytknout. Jde jen to, aby si kluci více věřili. Aby dokázali prodat, co umí, protože věřte mi, umí toho opravdu hodně.“

