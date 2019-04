ONLINE: Třinec - Plzeň 1:4. Kovář svým druhým gólem navýšil skóre | iSport.cz

Semifinále hokejové Generali play off extraligy začalo v 19:00 také v Třinci, kterému v cestě do finále stojí silná Plzeň. Vzájemná bilance těchto týmů ze základní části je 2:2 na zápasy. Kdo vykročí lépe do série můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.