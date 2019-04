Těžká ztráta! Hruška měl vyhozené rameno. Blbě jsem spadl, líčil | iSport.cz

Po osmé hodině večerní nevěděl, zda by náhodou mohl být dnes připravený naskočit. „Teď nemám vůbec tušení,“ pravil. O chvíli později trenér Kamil Pokorný přidal pesimistickou vizi: „Nevypadá to, že by mohl nastoupit.“

Z dálky se zdálo, že sudí v inkriminované chvíli přehlédli faul na Hrušku, ale sám hráč si nebyl jistý. Evidentní faul to podle něj nebyl. „Nebyla to sekyra, soupeř do mě strčil, nevím, jestli to bylo s pukem nebo bez něj, já blbě spadl na ruku a tím jsem si to vyhodil. Ale neviděl jsem to zpětně, spíš však šlo o nešťastnou náhodu,“ líčil již oblečený do civilu a se zabandážovaným kloubem.

Ze středeční bitvy viděl třetí třetinu a celé nastavení. Prohra mu náladu nevylepšila. „Je to škoda, byl to vyrovnaný zápas, v takovém rozhodují přesilovky. Liberec dal rozhodující gól právě z ní, takže měl o kousek víc štěstí. Pro nás se nic nemění, ve čtvrtek se do toho jde znovu s cílem vyhrát. To je celé. První zápas je za námi, věřím, že se dobře připravíme na odvetu a tentokrát budeme mít víc štěstí my,“ zadoufal.

Jeho parťák Petr Holík by se s delší ztrátou produktivního centra (zatím 1+5) těžko smiřoval. „Hrouda je výborný hráč, trenéři po jeho odchodu museli improvizovat. Je to komplikace, pokud by Hrouda nebyl, půjde o oslabení týmu.“