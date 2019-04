Vítězný střelec Jelínek: Kometu jedna prohra neskolí. Je to jen malý krůček | iSport.cz

První výhra a také vedení v sérii. Umocnil pozápasové pocity gól v prodloužení?

„Pocity jsou samozřejmě super. Vyhráli jsme a ještě v prodloužení... Doufám, že o to víc porážka soupeře bolí. Ale je to jen malý krůček. Musíme se už teď soustředit na čtvrteční odvetu, abychom se stihli dobře připravit.“

Psychická výhoda bude každopádně na vaší straně, ne?

„No, možná malinká. Sérii vedeme 1:0 a ještě není ani zdaleka nic hotového. Kometa hraje play off každý rok, jedna porážka ji určitě nesloží.“

Rozhodovaly přesilovky. Pomáhají vám hodně?

„V podobně vypjatých soubojích jsou přesilovky nejdůležitější částí zápasu. Proměnili jsme dvě a můžeme být spokojení. Snažíme se je hrát pořád stejně. Koukáme se na video a styl soupeřova bránění, ale to je v dnešní době úplně normální. Připravují se tak všechny týmy.“

Rozhodčí nekouskovali utkání pískáním zákroků na hraně, vyloučili jen čtyřikrát na každé straně. Vyhovoval vám metr?

„Rozhodčí nemůžu hodnotit, každopádně šlo i v tomto směru o typický zápas play off.“

Váš gól málem zbořil celou halu. Tyler Redenbach měl na rozhodnutí díky přesné přihrávce velký podíl, že?

„Celá situace začala, už když posunul Lukáš Krenželok puk nahoru Martinu Ševcovi. Švícko pak našel Tylera a já v tu chvíli už jen čekal před bránou na přihrávku. Zapřel jsem se a nakonec mi kotouč Tyler krásně poslal.“

Marka Čiliaka nachytal během duelu u bližší tyče Libor Hudáček, pak mohl těsně před koncem rozhodnout po gólmanově chybě Jaroslav Vlach. Nebyly to laciné situace?

„Laciné bych neřekl. Vznikají ze stylu hry, který chceme předvádět. Nechci Marka nijak podceňovat, protože podobné góly v play off padají. Ale je pravda, že Jardova neproměněná šance byla velká škoda… Mohli jsme hrát o pět minut míň, jenže právě přišel jeden z Čiliakových výborných zákroků. Skvěle do střely skočil.“

Dalo se čekat, že série bude ještě vyhrocenější než proti Mladé Boleslavi? Už v prvním zápase se na ledě strhly šarvátky.

„Přesně tak, dalo. Hrajeme přece jenom semifinále. Čekali jsme, že na ledě přijdou vyhrocené situace, tak to má koneckonců být.“

Překvapila vás Kometa vůbec něčím?

„Mě asi ne. Hraje úplně stejně od té doby, kdy jsme se potkali ve finále (sezona 2016/2017). Nepřekvapila mě vůbec.“

Vaše lajna byla celkově hodně vidět. Marek Zachar ve 35. minutě ulítl trojici protihráčů a pak nabil Krenželokovi.

„No to bylo parádní. Mára, když do toho kopne, nezastaví ho nikdo kromě mantinelu (smích). Vyřešil sólo skvěle. Je opravdu neskutečně rychlej. Když rozkmitá nohy, dá se zastavit jen těžce.“

Očividně vám to s ním sedí.

„Sedí. Víme, že když vyhodíme puk, většinou se díky němu nepíská icing (úsměv). Mára dlouhé puky díky rychlosti většinou posbírá.“

Dá se ve čtvrtek zopakovat výkon v podobném tempu? Na odpočinek není až tolik času.

„Myslím, že jo. Je konec sezony a všichni jedou úplně na doraz. Budeme se ze sebe snažit vymáčknout maximum a nechat v zápase všechno.“

