Kovář zhasnul Oceláře. Snadné góly? Jiné nedávám, směje se lídr Plzně | iSport.cz

Otázka večera zněla jasně: bude lepší třinecká odpočatost nebo vaše rozehranost a tempo. Odpověděli jste dost rázně.

„Jsem za to rád. Byli jsme víc rozehraní, pomohlo nám to. Na startu série je to podle mě výhoda. Třinec dlouho stál, na začátku to bylo vidět. Využili jsme toho. Do dalšího zápasu ale musíme jít zase s pokorou.“

Vaše zápasová statistika čítá dva góly a jednu asistenci, spoluhráč Milan Gulaš to má obráceně. Oceláři se na vás chystali, ale asi jim to úplně nevyšlo, co?

„Někdy to tak vyjde. Teď nám to prostě sedlo. Ve čtvrtek je ale nový den, nový zápas.“

Třinec - Plzeň: Přečíslení hostů skončilo gólem. Trefil se Kovář, 0:3 720p 360p REKLAMA

První góly jste dal z unikátního přečíslení čtyř na jednoho. Kdy se vám něco podobného stalo?

(smích) „Někdy na tréninku! Skvělou práci tam ale odvedl Petr Straka, který pro nás vybojoval puk. Klobouk dolů, takhle musíme hrát pořád.“

Vlastně obě vaše trefy byly docela snadné.

„Já dávám jenom takové góly!“ (smích)

Co čekáte od druhého zápasu? Domácí do něj jistě budou chtít vstoupit úplně jinak.

„Těžko říct. Jde to v rychlém sledu. Musíme dobře zregenerovat. Máte pravdu, že to bude úplně jiné utkání, Třinec do toho půjde jinak. Trenéři nás na to ale, věřím, dobře připraví. Chceme vyhrát i podruhé.“

Třinec - Plzeň: Hrubec znovu inkasuje! Puk do brány dostal Kovář, 1:4 720p 360p REKLAMA

Mimo branek jste zapsal i dvě trestné minuty, když jste fauloval gólmana Šimona Hrubce a poslal svůj tým na více než minutu do tří. Jak jste prožíval chvíle na trestné lavici?

„Nic snadného. Udělal jsem tam zbytečný faul, to se nesmí stávat. Zůstala mi tam noha. On to udělal chytře. Udělal to tak, jak měl. Mohl jsem tím Třinec vrátit do hry. Klobouk dolů před klukama, že to ubránili a vyklekali.“