Štencel z Komety věří v obrat: Semkneme se! Žádná panika v týmu není | iSport.cz

Kde hledat příčiny špatného vstupu do zápasu?

„Dostali jsme první gól, to se doma, hlavně na začátku utkání, nesmí stávat. Začalo to už u mě na modré čáře, špatně jsem to vyhodnotil, měl jsem hrát puk spíše dolů. Nakupily se chyby na sebe a bohužel z toho padl první gól.“

Šli jste do utkání na domácím ledě s cílem více tvořit hru?

„Je možné, že strategie je trošku jinačí, na druhou stranu my pořád chceme hrát stejný hokej. A jestli hrajeme doma, nebo venku, je jedno. Tady nás samozřejmě tlačí fanoušci dopředu, optický klam vyznívá trošku více pro nás, ale my musíme zápasy a jejich začátky zvládat mnohem lépe a poučit se do příštích utkání.“

Marek Čiliak měl pocit, že jste byli v úvodu ustrašení.

„No, nebyli jsme to úplně my, první minuty nám nepatřily. Je to škoda, protože si myslím, že jsme teď měli být týmem, který si víc dovolí, víc bude tvořit, hlavně v začátku utkání, bohužel se tak nestalo. Musíme si z toho vzít poučení do příštích zápasů a nastoupit v lepším tempu.“

Nakonec rozhodla vaše přesilová hra, v níž jste ve třetí třetině inkasovali. Co se tam stalo?

„Trošku jsme pokazili rozjetí. Nakupila se při tom seskupení nějaká chyba, bohužel z toho padl gól. Ale měli jsme šedesát minut na to, dát o gól víc, jedna chyba zápas nedělá, bohužel už jsme na ni nedokázali odpovědět. Musíme se z toho poučit, podívat se na video a v příštím zápase to udělat trošku jinak.“

Vypadalo to, že Liberec dobře přečetl rozjetí útoku, na Martina Erata vystoupili dva hráči.

„Měl to hodně těžké, vystoupili proti němu, dokonce se mu sekl puk, bohužel to byla smůla. Musíme se z toho poučit, hodit to za hlavu, stalo se a teď máme před sebou další zápas. Co bylo, to bylo, teď se musíme soustředit na další utkání.“

Věnovali jste se mezi druhým a třetím zápasem přesilovým hrám?

„Věnovali jsme se tomu celkem hodně. Liberec má to oslabení parádní, my ho musíme více zjednodušit, více se tlačit do střel, možná vyslat dvě nebo tři střely hned na začátku přesilovky. Potom to bude jinačí. Bohužel se tak nestalo, musíme si vzít ponaučení a v příštím zápase to trošku zkusit změnit.“

Chystali jste se u videa, nebo i na ledě?

„Zkoukli jsme to na videu, pak jsme to praktikovali na ledě. Věnovali jsme tomu celkem hodně času, věřím, že v příštím zápase nám to sedne lépe.“

Brání Liberec v početní nevýhodě lépe než Hradec?

„Zdá se, že jo, protože těch gólů dáváme opravdu málo. Musíme to trošku více zjednodušit, více střílet. Věřím, že když se v příštím zápase budeme do brány více tlačit, že to bude padat.“

Taky si hodně hlídají Petera Muellera.

„Je pravda, že Peter je střelec, Liberec o něm ví a chodí k němu více než k ostatním hráčům. Na druhou stranu, my máme další čtyři hráče volné, takže pokud by si kryli jen jednoho hráče, tak zbylí můžou kombinovat. Musíme to sehrát trošku jinak.“

Po dnešku prohráváte 1:2 na zápasy, což tento tým nezná. Co se bude dít dál?

„Plán se pořád stejný, musí se vyhrát čtyři zápasy. Nám je jedno, jestli vyhrajeme 4:1 nebo 4:2, pořád musíme udělat čtyři zápasy. Jak říkám, musíme se ponaučit z chyb, hodit tohle za hlavu a jít do dalších zápasů s čistou hlavou.“

Je to podobné jako v základní části, kdy jste v boji o elitní šestku zabrali, když bylo potřeba?

„Je to play off, zápasy jdou rychleji po sobě a je to trošku něco jiného. Ten tým je natolik silný, že tyhle situace zvládat umí. Věřím, že se semkneme, v pondělí vyrovnáme, potom pojedeme do Liberce a tam vyhrajeme.“

Pomůžou v této situaci zkušenosti starších hráčů?

„Určitě, tady jsou hráči, kteří toho mají spoustu za sebou. Když v zápase přijde tlak nebo krize, tak se okamžitě postaví a k týmu něco pronesou. Tým to zklidní a žádná panika tady není.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:24. O. Němec Hosté: 01:09. Birner, 45:49. J. Vlach Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec (A), Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Orsava, M. Erat, Plášek ml. – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Kusko, Mallet. Hosté: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Ševc, Doherty – Ordoš, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Rozhodčí V. Pešina, O. Hejduk – J. Frodl, T. Pešek Stadion DRFG arena

