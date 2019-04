Starosta - partyzán? Zábranský mluví o ostudě. Jsem v šoku, říká šéf Komety | iSport.cz

Majitel a kouč Komety Libor Zábranský je ze starostovy partyzánštiny perplex. „Je to pro nás všechny šok. Vůbec nechápu, proč se do série plete někdo z radnice Židenic. Je prostě neuvěřitelné, že tohle někoho napadne,“ reagoval zaskočený Zábranský poté, co se o Mrázkově soukromé akci dozvěděl na webu isport.cz. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

„Pana starostu neznám. Za klub se od všeho distancujeme a nepřejeme si, aby disciplinární komise na tento podnět jakkoli reagovala. Od všeho jsou na ledě hráči a rozhodčí. Ti o všem ve výsledku rozhodují. A dále realizační týmy. Ale tohle? My jsme žádný podnět nepodali. Za mne to je bohužel politikaření a ostuda,“ odsoudil starostův neobvyklý výpad.

To tu ještě nebylo. Do standardních praktik týmů, které se přes disciplinární komisi snaží postihnout hráče soupeře, se vmísil komunální politik. Záměr je jasný: nepustit libereckého zadáka Martina Ševce do příštích utkání vyhecované série. Starosta Mrázek má s největší pravděpodobností smůlu. „Dostalo se to k nám, ale disciplinárka to řešit nebude,“ potvrdil ředitel extraligy Josef Řezníček.

Ptáte se, proč se starosta Brna míchá do věcí, které spadají vyloženě do gesce extraligových orgánů? A ptáte se, zda je to vůbec možné?

Za prvé, podle všeho jde o horlivého hokejového fanouška Komety.

Za druhé, v jistých případech se hokejový svaz musí zabývat námitkami politiků, zástupců městských částí, samosprávných orgánů. Například v případě, kdy je ničen majetek města během nebo po pořádané akci. Tou může být i hokejový zápas.

Podle Josefa Řezníčka však starosta Mrázek, v civilu právník, netrefil veškeré náležitosti, s podáním protestu nutně svázané. „On nás upozorňuje na něco, co vychází ze soutěžního disciplinárního řádu ČSLH, který se na toto nevztahuje. Jmenuje tam jakýsi paragraf, který se vztahuje na úplně jiné soutěže. Odkázal se tedy na úplně jiný řád,“ vysvětlil Řezníček, proč může Martin Ševc a s ním i hokejový Liberec zůstat v klidu.

Ševcovo počínání během přerušené hry ve 32. minutě uniklo pozornosti sudích, nejednalo se přitom o tuctový atak. Liberecký bek ze střídačky holí zezadu bouchl Silvestera Kuska mezi nohy. „V čase 31:05 (ve skutečnosti 31:03) hráč Martin Ševc, který se v danou chvíli neúčastnil hry na ledě, z prostoru střídaček zasáhl seknutím hokejkou do šarvátky, která se odehrávala v těsné blízkosti střídačky hostů,“ popsal starosta Ševcův zákrok.

Ševc se podle Mrázka dopustil přestupku proti pravidlům, na pomoc si vzal článek 159, odstavec 4.: „Hráči, který se rozmáchne holí proti soupeři v průběhu šarvátky, bude uložen buď větší trest a automatický trest do konce utkání anebo trest ve hře,“ citoval starosta soutěžní řád a neodpustil si vlastní dovětek: „Jednání hráče Ševce bylo vedeno z klidu, s rozmyslem, po předchozí přípravě. Nikoliv v rámci přemotivovaného sportovního výkonu. To jen umocňuje jeho společenskou a mravní škodlivost. Jde tedy o čin takového stupně a charakteru nebezpečnosti, který vyžaduje, aby se jím zabývala disciplinární komise extraligy. Porušil nejen hokejová pravidla, ale i dobré mravy. To se dotklo mě i široké veřejnosti. Bylo to ošklivé,“ doplnil Mrázek.

V Liberci s velkým údivem starostovu akci zaznamenali, ale zůstávají nad věcí. „Starosta Židenic by ve svém městě měl řešit spíš rasismus než zákroky v hokejovém utkání,“ odpověděl Mrázkovi sportovní ředitel a kouč Bílých Tygrů Filip Pešán.

Svým vyjádřením odkázal na hrubé urážky brněnských diváků v nedělním utkání vůči libereckému útočníkovi Dominiku Lakatošovi.

