Lašák o Kometě i Liberci: Will na sebe býval moc tvrdý, Čiliak je pod tlakem | iSport.cz

Někdejší gólman Ján Lašák zůstává profíkem i dávno po ukončení kariéry, bitvy o Masarykův pohár má detailně prozkoumané, vidí je živě i ze záznamu. Neunikne mu nic. „Všechno pozorně sleduju, Liberec má k postupu o trochu blíž,“ hlásí dvojnásobný extraligový šampion s Pardubicemi (2005) a Bílými Tygry (2016).

Jak moc vás interesuje vzájemný souboj vašich kamarádů Romana Willa a Marka Čiliaka?

„Za prvé musím zmínit, že mám velmi blízký vztah s oběma hráči. V Liberci jsem nechal kus svého srdce a Romana jsem tam poznal, na druhou stranu s Markem pracuju pro slovenský nároďák. Takže mám z toho docela smíšené pocity. Určitě přeju oběma. Faktem je, že kdyby Čilo nyní vypadl z play off, bude dřív k dispozici pro naši reprezentaci a spíš se připraví na domácí mistrovství světa, kam patří mezi horké kandidáty startu. Ale popravdě, v tomto případě jsem rozpolcený.“

Když jsme u toho, kdo myslíte, že půjde dál?

„Měl jsem za to, že Liberec to v pondělí dá a vyhraje v Brně i podruhé. Fakt hrál dobře. Zároveň je znát, jak zatraceně těžko se Kometa poráží. Ačkoli Liberec byl v sérii ve vedení skoro dvě hodiny a Brno jen čtyři minuty, do stavu série se to nepromítá. Kometa hraje účelný hokej, čeká na šanci, na chyby soupeře. Liberec je herně lepší, s častějším držením puku, vytváří hru. Na Brnu je cítit, že vyhrálo poslední dva tituly. Ne snad že by bylo vyloženě na hrušce, ale připadá mi, že se na Liberec dívá trochu z výšky. Kdo ví, jestli je tam od Komety dost pokory. Těžko soudit. Ale jsem si prakticky jistý, že pokud Liberec ve čtvrtek vydrží hrát až do konce s tím, co hrál v pondělí dvě třetiny, získá klíčový třetí bod.“

V čem Kometa nejvíc ohrožuje liberecké plány na postup?

„Umí soupeře rozhodit. V tom je velmi silná. Ukázkově takhle zatočila s Hradcem ve čtvrtfinále. Mountfield ji mačkal, tlačil, jenže Kometa si zkušeně počkala, a když potřebovala, udeřila. Vyloženě si brala energii od soupeře. Z toho mi vyplývá, že když Liberec zůstane v klidu a neznervózní jako v pondělí, má velkou šanci jít dál.“

Jak se vám líbí výkony gólmanů? Pochválíte, anebo vidíte i chyby?

„Roman Will odvádí vysoký standard, je velmi odolný a chytá dobře. V pondělí byl vyloučený na dvě minuty, jeho mužstvo šlo do oslabení, ale trest ho vůbec neovlivnil. Zůstal nad věcí, koncentrovaný. Žádná panika, nic. Marek Čiliak je pod obrovským tlakem, protože chytá proti lepšímu týmu. Ale o něm se ví, že tlak na výkon zvládá, nemá s ním problém a spoluhráče drží na hranici extrémních hodnot, kdy dál už to mnohdy ani nejde.“

Will se postupně vypracovává mezi absolutní českou elitu, v sezoně absolvoval i Švédské hry a vedl si velmi dobře. Jaký vývoj kariéry u něj předpokládáte?

„Všechno jde přesně podle plánu. Už tehdy, co jsme hráli spolu, chytal špičkově. Jen ještě potřeboval dospět mentálně. Od té doby ušel hodně dlouhou cestu. Dříve byl na sebe až příliš tvrdý, nyní už je uvolněnější. Tenkrát to myslel dobře, byl však na sebe moc přísný. Musel časem pochopit, že ne všechny puky se dají chytit, že ne všem střelám je reálné čelit zákrokem. To mu nedocházelo a trochu ho to svazovalo. Podle mě už to vědomí v sobě má a je víc uvolněný. Určitě je dobré být na sebe tvrdý, ale nemělo by to překročit určitou hranici.“

Kdyby měl slovenské občanství, tak byste asi nebyl proti.

„To tedy nebyl! (usmívá se) Tak dobrého chlapce bychom určitě neodmítli. Ale musím říci, že v tomto směru nemáme na Slovensku problém, najdeme tu řadu výborných brankářů.“

Will má na kontě jeden start v NHL za Colorado. Vidíte ho jednou zpět v nejlepší lize?

„Mám nějaké telefonáty ze zámoří, lidi se na něj ptají, ví se tam o něm. Podle mě je jeho návrat do NHL reálný. Pokud bude ochotný podstoupit stejnou cestu jako Pavel Francouz, který upozadil možnost obrovského výdělku v KHL kvůli splnění velkého snu, čehož si osobně nesmírně cením, pak má Roman šanci prorazit.“

Podpořit ji může starty na mistrovství světa, ale není to vyloženě podmínkou, že?

„Je to ideální cesta, nikoli jediná. Samozřejmě, členství v národním týmu by mu pomohlo. Nejen tím, že by byl ještě víc na očích, ale hlavně prožitými zkušenostmi, které by ho posunuly dál.“

Čiliak je v devětadvaceti letech v ideálním věku, jaký bude podle vás jeho další vývoj?

„Po sezoně ve Slovanu, kde je to skutečně náročné, přišel do Komety a od samého začátku prokazoval velké kvality. Na konci základní části měl jeden výborný zápas za druhým a v play off to jen potvrzuje. Proti Hradci byl obrovskou oporou, ve srovnání s Maxwellem na druhé straně byl úplně jinde. Zkraje série v Liberci by dva inkasované góly určitě rád vrátil zpět, ale od té chvíle Kometu zase naplno drží.“

Pro extraligu je Čiliak hvězdou, ale nemá na víc? Nemohl v KHL předvést víc?

„Ve Slovanu je velmi složité chytat. Ze všech možných důvodů. Počínaje kádrem a dalšími souvislostmi. Vím sám na sobě, jak se mi pracovalo v klubu, kde panovalo výborné ovzduší, kde máte prima lidi kolem sebe a všechno okolo funguje. Zažil jsem to v úspěšné éře Pardubic a poté i v Liberci. Management na úrovni, všichni lidé na jedné lodi. Pak jde i váš výkon nahoru. Něco jiného je pracovat v rámci úzkého kádru, v klubu, kde nechodí peníze, jak mají, do toho těžké cestování i řada jiných rušivých elementů. Není sranda být v pohodě a soustředit se jen na práci.“

Čiliak má nově podepsáno v Kometě, ale neměl by časem zkusit cizinu, na kterou určitě má?

„V lednu mi říkal, jak se do Komety moc těší. Na Slovan neřekl špatného slova, jeho problémy bral jako tvrdý profík, ale už se nemohl dočkat prostředí v Brně a zápasů za něj. Uvidíme, co se mu v budoucnu otevře za možnosti. Nevím, jak má postavenou smlouvu, to jsou interní věci, každopádně kvalitu na cizí angažmá má.“

A jak blízko má Čiliak ke startu na šampionátu doma na Slovensku?

„Tak to je velmi těžké říci. Samozřejmě, že na našem seznamu je vysoko, ale sám si netroufám odhadovat. Tahle práce mě za dva roky naučila hlavně tomu, že se dopředu nedá nikomu nic slíbit. Situace se mění velmi rychle.“

Jak vás pozice šéftrenéra slovenských brankářů naplňuje?

„Jsem nadšený. Moc mě to baví. Mám velké štěstí na lidi ve své blízkosti, s kolegy trenéry jsme vytvořili fungující partu, přibíráme mezi sebe stále nové lidi, kteří brankářské problematice rozumí a zdokonalují se. Fakt z toho mám dobrý pocit. Sice nám slovenský hokej trochu stagnuje, ale rozjeté to máme dobře. Potřebujeme ještě vychytat nějaké chyby, ale jednoznačně jdeme nahoru.“