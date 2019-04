SESTŘIH: Liberec – Kometa 5:2. Tygři se přiblížili postupu do finále | iSport.cz

Liberecký útočník Petr Jelínek se v úvodu pátého utkání semifinále proti Kometě dostal do velké šance, zastavil ho až beton Marka Čiliaka • Barbora Reichová (Sport)

Liberecký obránce Ladislav Šmíd se ve druhé třetině pátého semifinále proti Kometě blýskl parádní bombou do šibenice • Barbora Reichová (Sport)

Důležitý duel zvládl Liberec. Bílí Tygři ovládli 5. utkání semifinále Generali play off Tipsport extraligy proti Kometě Brno 5:2. Dvakrát se trefili Tomáš Filippi a kapitán Petr Jelínek, vítězný gól vstřelil v 37. minutě výstavní bombou do šibenice Ladislav Šmíd. Góly Komety obstarali Peter Mueller a Martin Zaťovič. V sérii se Tygři ujali vedení 3:2 na zápasy a v sobotu na ledě Brna budou útočit na postup do finále.