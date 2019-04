Kometa nad propastí: Víme, o co jde. Nerozklepeme se, věří Němec | iSport.cz

Co podle vás rozhodlo o tom, že jste v Liberci pátý zápas nezvládli?

„Jednak bych zmínil nástupy do prvních dvou třetin. Pak za mě určitě druhá třetina, která byla nejhorší, co jsme za poslední tři play off odehráli. Tam se to zlomilo. Liberec nás přehrál, byl lepší. My musíme v sobotu navázat na svůj výkon z posledních dvaceti minut, vytvořili jsme si tlak, dostali se do přesilovek. Když budeme hrát takhle, věřím, že se do Liberce ještě k sedmému zápasu vrátíme.“

Jak si vysvětlujete opakující se špatné začátky zápasů? Přijde mi, že se rozehříváte hodně pomalu.

„Já ani nevím, jak to komentovat. Prostě… ve čtvrtek byly ty začátky opravdu šílené. Ve 20. minutě srovnáme, pak sotva vlezeme na led a hned zase prohráváme. Pak máme to hluché místo. Gól v první třetině nás na deset minut hodně uzemnil, trvalo, než jsme se do toho začali dostávat. Musíme si všichni uvědomit, že oni teď mají mečbol a další podobné zaváhání nás může stát sérii.“

Liberci jste nabídli spoustu šancí. Čtyřikrát Marek Čiliak inkasoval, několik dalších šancí Tygrů ale vyčapal.

„Musíme respektovat sílu Liberce. Vyhráli základní část, ofenzivní síla tam určitě je. Na druhou stranu my jsme taky měli šance, mohli jsme se dotáhnout, ale neproměnili jsme je. Do šestého zápasu máme co zlepšovat.“

Prohráváte v sérii 2:3 na zápasy, v takové situaci jste v posledních letech ani jednou nebyli. Může pro vás i tak hrát obrovská zkušenost z minulých mistrovských sezon?

„Tohle bych spíš hodnotil až po sérii. Oni mají svoje, my taky. Většina z nás, co jsme v týmu, už v takové situaci někdy v životě byla. Tohle je play off, šestý zápas. Oni mají mečbol, my jsme ten, kdo ho musí odvrátit.“

Bude těžké jít do sobotního duelu s čistou hlavou?

„Jde o hokej, nejde o život. Tohle jsou přece ty zápasy, kvůli kterým celé léto trénujete, 52 kol základní části se k těmhle momentům snažíte dostat. Tohle jsou ty nejlepší zápasy! Každý by si měl vážit, že si je může zahrát. Jde o všechno, to si musí každý uvědomit. Pokud dokážeme navázat na třetí třetinu ze čtvrtka, vyhrajeme.“

