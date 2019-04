Zábranský po vyřazení Komety: Ať to Liberec celé vyhraje! Kde byl problém? | iSport.cz

Skvělá série je u konce. Emoce opadají, úřadující šampion brzy předá vládu. Komu? „Nic proti kolegům z Plzně a z Třince, ale Liberci přeju, aby to celé vyhrál a my mohli říct, že jsme prohráli s mistrem,“ pronesl brněnský šéf Libor Zábranský po vyřazení. Přiznal zároveň, že jeho klub měl nejužší kádr za poslední tři sezony. I proto v semifinále neuspěl.

Jak hodnotíte celé semifinále?

„Byla to nejlepší série za celou dobu, co jsem u toho. Liberec má vynikající hráče, individuálně silné na puku. My samozřejmě hrajeme trošku jiným systémem. Myslím, že diváka to muselo bavit. Fanoušek hokeje si užil svoje. Vyhrát může jenom jeden. Tentokrát to nejsme my. Rozhodovaly důležité detaily jako je úspěšnost na buly. Nic proti kolegům z Plzně a z Třince, ale Liberci přeju, aby to celé vyhrál a my mohli říct, že jsme prohráli s mistrem. Říkal jsem to i Filipovi (Pešánovi), když jsme si podávali ruce. Musíme uznat sílu soupeře. Byl fantasticky připravený.“

V sérii jste skoro nevedli. Byl to zásadní problém?

„Bylo to jako přes kopírák. Pořád jsme jenom dotahovali, ale v tom bych chybu neviděl. Prostě jsme neproměnili šance, které jsme měli. Vždycky jsme dostali na začátku gól, ale párkrát se nám povedlo ještě ke konci první třetiny vyrovnat. Oba gólmani byli fantastičtí.“

Co byste řekl k vašemu týmu?

„Kluci odvedli fantastickou práci. Odváděli ji a odvádět ji budou. Nemáme se za co stydět. Já se budu snažit poskládat příští sezonu takový mančaft, abychom byli co nejlepší.“

Jaké o něm máte představy?

„Nad tím se musí přemýšlet pořád. Ale teď hodnotím sérii.“

Rozhodla i hloubka sestavy?

„Vy jste taky profíci. Vidíte, že oproti předchozím ročníkům jsme měli letos nejužší kádr. Na druhou stranu, klobouk dolů před Karlem Pláškem, Kraťasem (Kratochvílem), Silvou Kuskem, jak to zvládli. Byli úžasní. Jsem za to šťastný. Jsou to naši odchovanci, naše budoucnost. Nicméně velkoklub jako je Kometa teď na těchto mladých nemůže stavět. Bohužel je pravda, že jsme neměli tak široký kádr. Nepovedlo se nám ho rozšířit tak, jak jsem si představoval.“

Nejvíc nám chyběl centr

Je to pro vás poučení?

„Dívejte se, nemůžete nadstandardně platit pět pětek a doufat, že to v play off vyjde. Já vždycky říkám, že mančaft je hotový koncem ledna. Na přestupovém trhu jsme byli hodně aktivní. Samozřejmě bych byl šťastný, kdyby se nám vrátili klíčoví hráči jako Liberci. Třeba Kuba Krejčík, Hynek Zohorna. To nešlo. Na druhou stranu jim moc přeju, že se jim daří v zahraničí.“

Jaké máte plány pro nejbližší dobu?

„Budu se svou komeťáckou rodinou. Dokážu si představit, jaké to teď pro kluky je. Dřeli jako koně. Samozřejmě pojedu na ryby, budu odpočívat a taky pracovat.“

Fanoušci hráče vytleskali.

„Ocenili tu obrovskou snahu a srdce, které do toho dali. Jsem zklamaný z výsledku. Ne kvůli sobě, ale kvůli klukům. Vím, co je to stálo sil.“

Nemáte pocit, že tak silný tým jako v předchozích dvou letech už nedáte dohromady?

„Tohle si nemyslím. Perfektně to vystihl Martin Erat. Prohlásil, že on, Martin Zaťovič nebo Ondra Němec byly takové střípky do puzzle, které jsme skládali. Nesmíme zapomenout, že za posledních deset let jsme získali hodně medailí. Jádro kolem Leoše Čermáka a Tomáše Malce má obrovsky vítězného ducha. Potom jsme to doplňovali.“

Stoprocentně se to letos nepovedlo, že?

"Bylo složité nahradit Hynka Zohornu, Martina Nečese. Úžasný byl Peter Mueller, povedl se Orsi (Jakub Orsava), byli jsme silní na obráncích. Fantastický byl brankář Marek Čiliak. Bohužel se zranil Honza Hruška a centr navíc nám chyběl.“

Budete na podzim na střídačce?

„Chtěli jste po mně zhodnocení série, to jsem udělal.“

