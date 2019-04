Zpověď oranžové vesty: Proti Strakovi a hráčům nebojujeme. O co tedy jde? | iSport.cz

Nestojí v kotli, sedí kousek vedle. Ale zápasy emotivně prožívá, občas se neubrání, že z něj vyletí nadávka. „Jsou v tom emoce. Mají je hráči, trenéři, máme je i my,“ tvrdí Tomáš Eret, civilním povoláním lesník, který se nejdříve zlobil, že dostávají prostor v médiích jenom zástupci klubu. Ne fanoušci.

Jak to? Vždyť i my jsme v novinách i na iSportu otiskli prohlášení skupiny, která si říká Škodovácí!

„To jo, ale to není rozhovor s nikým.“

Teď ho děláme. Proč jste přišel na zápas v oranžové vestě?

„Protože protestuju i proti tomu, jak média informují nevyváženě, jak se na stadionech fandí. I o tom, proč lidé odešli při předešlém zápase z ochozů. Mluvil jsem s nimi. Bylo to jinak.“

Protestovali proti tomu, že hrála hlasitá hudba, ne?

„Bylo to podané, že nechtěli fandit. Ale to je blbost. Co mi říkali, bylo to hlavně kvůli panu Matějkovi (obchodnímu manažerovi klubu). Měli nějakou dohodu, kterou klub nedodržel.“

Klub tvrdí, že to bylo úplně naopak. A fanoušci to porušili.

„Četl jsem prohlášení, které potom vydal Martin Straka (šéf klubu). Ve většině věcí s ním musím souhlasit, i když tu dohodu podává trochu jinak. Nevím, já u ní nebyl, každý to popisuje trochu odlišně. Pravda asi bude někde uprostřed. I když tedy věřím spíš Martinovi.“

S tím, že lidé odešli z ochozů, souhlasíte?

„Jsou ješitní, taky jsou to jenom lidi. Když se ozvala diskotéka, cítili se dotčení. O nic jiného nešlo.“

Ale je fanoušek ten, který odejde v době, kdy to tým nejvíce potřebuje?

„Ano, je. I fanoušek má právo odejít ze stadionu, když chce. Stejně jako má právo na stadion přijít. Má zaplaceno. Jestli bude mlčet, nebo ne, to je jeho věc. Podle kotelníků se cítili uražení, takže šli pryč. Někteří se vrátili, i když je pravda, že už se potom tolik nefandilo. Každý má právo odejít, když chce.“

Ale není také právo těch ostatních, kteří přijdou, aby na stadionu vládlo slušné prostředí? Bez vulgarit?

„To jo, ale neustále slyšíme, že play off je o emocích. Mají je hráči, trenéři, i my. A když se stane, že přijde zákrok, který je na naše hráče nepotrestaný a je to vyhrocené, tak holt emoce jdou ven. Bohužel asi my Češi neumíme ventilovat ty emoce jinak než sprostými slovy. Proto přijde občas nějaká nadávky… Vždyť co jiného my v hledišti můžeme? Když je nějaká křivda? Můžeme si maximálně zanadávat. Nebo snad máme jít na led někoho srazit?“

Fanoušci Plzně navlékli na šesté semifinále s Třincem oranžové vesty. • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jenže hlavně v minulých letech jste to přeháněli. Do Plzně jezdím dlouho, vulgární prostředí tady prostě bylo.

„Kotel máme větší jinde. Takže je to i víc slyšet. Ale proč nepíšete o tom, že i jinde se fandí vulgárně? Proč jste si zasedli na nás?“

Přijde mi, že nikde jinde tak vulgární urážky směrem k rozhodčím nebo i soupeřům nezaznívaly.

„Třeba v Brně se fandí taky drsně. Nedávno tam i rasisticky uráželi.“

A také za to byli potrestaní.

„To ano, ale napsal se o tom jeden článek. O nás je jich spousta. Proč?“

A nemůžete si za to sami? Za to, jakou pověst jste si vybudovali?

„Částečně ano. Ale mohou za to i média, která by měla referovat o všech stadionech.“

Teď se psalo hlavně o Plzni, protože tady vznikl konflikt mezi klubem a fanoušky.

„Tady není žádný konflikt mezi klubem a fanoušky. To jste napsali vy novináři!“

Nikdo se nechce dívat v televizi!

Že není? A proč tedy máte vesty a protestujete?

„My nemáme nic proti hráčům. To v žádném případě. Kvůli nim sem chodíme. Nemáme ani nic proti Martinovi Strakovi, ten to tady všechno postavil na nohy. Všechna čest. Jenom se nám prostě nelíbí, že by se tady mělo fandit jako jinde v extralize. A nechceme diskotéku. Protože i když jinde jsou krásné moderní haly, tak muzika, která se tam pouští při přerušeních, kazí atmosféru. Aspoň my v Plzni to tak vidíme. U nás atmosféru dokázal vždycky vytvořit sám kotel. A je to hodně hlasité.“

Ano, ale hlavně v minulosti to bývalo vulgární. Přes hranu. Navíc přiletěla nedávno i plastová láhev na rozhodčího.

„To se nemělo stát. Ale i tak mě vadí, že je to pořád jen Plzeň, Plzeň… Copak hokejový svaz nemá na starosti nic jiného, než aby řešil nás? Jde i o Českou televizi. Ta při čtvrtfinále zabírala třinecký kotel, ve kterém byla spousta šál s velkými černými nápisy: „Jebat Vítky. Tak a nikdy jinak.“ A tohle je jako v pořádku? Já myslím, že je to taky špatně. Ale všichni mluví o nás. Jen na nás je klacek. Což mi vadí. Proti tomu protestuju. Doplácíme na nálepku.“

Jsme zpátky u toho, že jste pod větším drobnohledem, protože dlouhodobě nikde jinde tak sprosté urážky nebyly. Tady se posílali i rozhodčí do plynu…

„Jak jsem říkal, někdy je to přehnané. Ale jsou v tom emoce. Frustrace se někdy nakumuluje. Všichni si na nás zasednuli, což mi vadí. A píše se jenom negativně. Proč se třeba nikde neobjevilo, že když při čtvrtfinále s Olomoucí vypadnul mikrofon, tak celý kotel dozpíval hymnu? V komentářích se od spousty lidí objevuje, jak je to tady hrozný. Přitom tady vůbec nebyli.“

Když kotel v úvodu play off fandil slušně, ve svých komentářích jsem to zmínil. Nicméně situace je stále vážná, protože vám hrozí v případě dalších excesů uzavření stadionu.

„To si nikdo z nás nepřeje! Nikdo se nechce dívat v televizi.“

V úvodu play off jste to zvládli slušně, tak to tak může jít i dál, ne? Bez vulgarit.

„Emoce k tomu patří. Ale věřím, že to bude i dál v nějakých mantinelech. Teď je hlavní, aby kluci zvládli sedmý zápas v Třinci a vrátili jsme se sem na finále.“

Každopádně i mezi fanoušky není jednotný názor, viděl jsem, jak někteří protestovali proti tomu, že budou ostatní protestovat…

„Ano, to je normální, že jsou dva tábory. Někdo si sem přijde sníst hamburger, vypít kolu. A kouká na hokej. Neříkám, že to není fanoušek, když ho to baví. Ale pak jsme tady my, abychom tým podporovali nahlas. Abychom hráčům vytvořili skvělou atmosféru. A ještě jednu věc chci říct. Když jsme v sobotu hráli s Třincem, viděl jsem i jejich fanoušky, kteří měli oranžové vesty. Aby nás podpořili. Mnozí nás chápou.“

