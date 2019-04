SESTŘIH: Třinec – Plzeň 5:1. Je rozhodnuto, finále si zahrají Oceláři | iSport.cz

Ve finále se Oceláři představí pošesté a budou útočit na druhé zlato po triumfu z roku 2011. Sérii s Libercem začnou ve čtvrtek na severu Čech. Plzeň stejně jako v minulém ročníku získala bronz.

Třinec jako první tým v historii domácí soutěže dokázal vyhrát sérii play off na čtyři vítězné zápasy poté, co prohrál první dva duely doma. Plzeň hrála rozhodující sedmý zápas posedmé a poprvé jej nezvládla.

Třinci se vrátil do obrany Roth, přesto v ní nadále zůstal i hrdina utkání Dravecký. Při důležitosti zápasu oba týmy hrály v úvodu soustředěně v defenzivě a první velkou šanci měli až v sedmé minutě Oceláři. Hrňovu střelu z pozice mezi kruhy Frodl vyrazil a odolal i před dorážejícím Werekem.

Vyloučení tohoto kanadského útočníka v polovině úvodní třetiny se pak stalo klíčovým pro další vývoj. Nejdříve v oslabení nepřekonal Frodla z dobré pozice Cienciala, vzápětí na druhé straně Němec vyřešil přečíslení dvou na jednou sám střelou do levé tyče a nakonec udeřil Třinec. Situaci tři na jednoho zakončil individuálně Dravecký a prostřelil Frodla.

Hrubec si poradil s Indrákovou tečí po Kaňákově pokusu a ve 14. minutě se radovali znovu Oceláři. Marcinko nabil zpoza branky Werekovi, který zblízka zamířil přesně. Plzeň se sice ubránila při Strakově trestu, ale 81 sekund před první pauzou přišla opět chvíle pro Draveckého. Výpad po pravé straně zakončil střelou na bližší tyč pod Frodlovu lapačku.

Do druhé části nahradil Frodla Milčakov, kterého jako první výrazněji prověřil Cienciala. Na druhé straně zahrozili Straka a Pour. Při trestu Adamského, který hrál jubilejní 600. soutěžní zápas za Třinec, neuspěl ani Indrák.

V 28. minutě šel pykat Kovář na dvě plus deset minut za faul na Ondřeje Kovařčíka. Plzeň v oslabení odolala a na druhé straně pálil nebezpečně Eberle. Snahu Západočechů oživit naději korunovala branka v 38. minutě, kdy se Pulpánova rána odrazila mimo Hrubcův dosah od Preisingera.

V úvodu třetí části mohl vrátit Třinci tříbrankový náskok Růžička, Milčakov však zasáhl betonem. Vzápětí při přečíslení po přihrávce Ondřeje Kovařčíka minul Cienciala.

Hned z protiútoku ujel Němec, trefil však po blafáku do bekhendu levou tyč a padající Dravecký v brankovišti udržel puk před čárou. To potvrdil i videorozhodčí. Také další snaha Západočechů byla marná a Třinec je do čisté gólové šance nepustil.

Naopak v 56. minutě pojistil náskok po přihrávce Polanského zpoza branky Růžička. Výsledek ještě dovršil 23 sekund před koncem při power play do prázdné branky Galvinš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:43. Dravecký, 13:40. Werek, 18:39. Dravecký, 55:08. Martin Růžička, 59:37. Galvinš Hosté: 37:46. Preisinger Sestavy Domácí: Hrubec (Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Dravecký, M. Doudera, Husák – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Hosté: Frodl (21. Miltchakov) – Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Pour (A), Jan Kovář (C), Gulaš – V. Němec, Kracík (A), Indrák – Stach, Nedorost, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Rozhodčí Hodek, Šír – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

