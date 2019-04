Hrubec o velkolepém obratu: Měli jsme loď plnou vody. Smekl před Frodlem | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Třinec - Plzeň: Euforie! Oceláři postupují do finále, o titul si to rozdají s Libercem VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak těžký byl rozhodující sedmý zápas?

„Ohromně, hlavně psychicky. Nechali jsme tam všechno. Vlítli jsme na to skvěle. V první třetině, co jsme předvedli, jak jsme do nich šli, ze všeho stříleli, měli dorážky... To bylo skvělé. Kdybychom takhle hráli první dva domácí zápasy, možná bychom nějaké síly ušetřili. Ne, to by bylo rouhání, jsem rád i za sedm zápasů. Série byla úžasná, klobouk dolů před Plzeňskými.“

Co jste říkal na další představení útočníka Draveckého v obraně? Dal dva góly, jednomu zabránil, hrál výborně.

„To je něco neuvěřitelného, unikát. V tuto chvíli absolutně nejužitečnější hráč sezony, nemůže to být nikdo jiný. Hrát na dvou postech, to je něco. Jsem rád, že mu trenéři nedali zkusit moji výstroj, protože s tím, jak mu to jde na beku, bych byl bez práce.“

Jednu situaci Dravecký zachraňoval i na brankové čáře, co jste na to říkal?

„Myslel jsem si upřímně, že to byl gól. Bavil jsem se Němou (Vojtěchem Němcem) a říkal, že to šlo do tyčky. Viděl jsem, že někdo skáče a myslel jsme si, že si tam puk hodil sám. Když jsem vykoukl, tak puk byl vedle tyčky. Říkal jsem si - tak asi dobrý, zažehnali jsme to. Přišla pak ještě střela a tam se prokázalo, jak skvěle týmově jsme hráli. Blokovali jsme, to bylo něco neuvěřitelného. Tam se to lámalo, nájezd sice dobře dopadl, ale stejně měli ještě střelu. Musím pochválit kluky, skákali, blokovali, mají určitě více zákroků než já. Je to něco úžasného.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 5:1. Oceláři postupují do finále! V boji o zlato se utkají s Libercem 720p 360p REKLAMA

Kde se lámala série s Plzní?

„Klobouk dolů před nimi. Měli tam tři individuality - Kovář a Gulaš jsou skvělí hráči. A musím smeknout i před Frodlem. Za mě to bude nováček sezony. Co předváděl v základní části a jak nás trápil v play off! Kolikrát jsme tam měli situace do prázdné brány a on to chytil. Co předváděl, to bylo něco úžasného. Ale nehráli jen tito tři, mají tam další skvělé kluky. Klobouk dolů před nimi, jak sérii odehráli.“

Jak se těšíte na Liberec ve finále?

„Ať chceme nebo ne, oni jsou favoriti, oni musí. Začínáme u nich, mohla by to být trochu výhoda pro nás. Přece jenom, přesvědčili jsme se sami, jak ošemetné je začínat doma. Paradoxně jsme doma dvakrát prohráli a nebyla to nic moc situace. Povedl se nám husarský kousek, že jsme poprvé v historii otočili z prvních dvou domácích proher na 4:3. To vypovídá o charakteru týmu. Máme skvělou partu, paráda. Nikdo s nikým nemá žádné spory, že by se někdo vyvyšoval. Nikdo po nikom neřve, když udělá chybu, když vyhodí puk. Je tam chemie. Teď to musíme ještě převést i do finále. Jo, těším se na to. Jsem rád, že se nám dvakrát za sebou povedlo jít do finále, to je taky dobrá známka. Pojďme se na to připravit, těšíme se.“

Třinec - Plzeň: Galvinš stvrdil výhru Ocelářů trefou do prázdné, 5:1 720p 360p REKLAMA

Třinec - Plzeň: Neuvěřitelný zákrok Draveckého! Hrubec už byl překonán Němcem, Dravecký předvedl akrobaticky zasáhl Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Třinec - Plzeň: Zase Dravecký! Útočník na postu beka znovu procedil kotouč do sítě, 3:0 720p 360p REKLAMA

MATCH OVERVIEW LEGACY