Kovář se loučí s Plzní: Půjdu do zahraničí. Reprezentace? Uvidíme | iSport.cz

Stála vás první třetina účast ve finále?

„Láká to k tomu, ale prostě jsme čtyřikrát prohráli. Paradoxně ta třetina byla docela vyrovnaná, ale Třinci to tam napadalo. Náskok už byl hodně velký. Nezabalili jsme to, hnali jsme se za vyrovnáním, ale bohužel to nevyšlo.“

Spoluhráč Lukáš Pulpán říkal, že jste byli v sérii lepší a zasloužili si postup. Souhlasíte s ním?

„Víte, jak to je. Třinec si udělal náskok a pak už jen bránil výsledek. To samé jsme dělali my, když jsme vedli. Prostě nás ale porazili čtyřikrát. To už není náhoda. Byli o ten kus lepší. Byla to ale hezká série, vyrovnaná a férová. Gratuluju jim k postupu.“

Neviděli jste se po úvodních dvou utkáních, kdy jste si ze Slezska vezli vedení 2:0, už trochu ve finále?

„To vůbec ne. My jsme věděli, že to bude vyrovnané. Bohužel. Kdybychom vedli 3:0, bylo by to samozřejmě mnohem snazší… ale to je jedno.“

Odehráli jste čtrnáct zápasů ve 28 dnech. Nechyběly vám síly?

„O tom to není. Podívejte se na druhou třetinu, vlítli jsme na ně, přehrávali jsme je. Všechny týmy jsou natrénované. Klobouk dolů před klukama, jak to fyzicky zvládli.“

Jak budete s odstupem času hodnotit zisk bronzových medailí?

„Pak to oceníme, bude to pozitivní. Byla to krásná sezona, jsem strašně rád, že jsem tady byl součástí tohohle týmu. Kluci předváděli parádní hokej. Vrátili mi chuť do hokeje. Za to bych jim chtěl poděkovat. Jsem na všechny pyšný.“

To zní, jako byste se s nimi loučil.

„Nevím, co bude příští rok. V Plzni ale asi zůstávat nebudu, půjdu někam do zahraničí, pokud to vyjde. Ještě jsem ale nic neřešil, takže nevím, kam to bude.“

Jak se zpětně díváte na vaši zvláštní sezonu?

„Jsem rád, že jsem dostal možnost ji dohrát v Plzni. Nejde mi ale o nějaké osobní cíle, hraju na ty týmové. Třetí místo… chtěli jsme víc. Ale do budoucna to něco znamená, je to dobrý výsledek. Je to medaile. Nejsme žádný extra velkoklub, že bychom si mohli dovolit stavět nové týmy. Tady se to buduje dlouhodobě, vedení to dělá to dobře.“

Všiml jsem si, že jste po závěrečné siréně na ledě utěšoval smutného hrdinu, brankáře Dominika Frodla. Celou sezonu vás držel, její závěr ale strávil na střídačce.

„Nebýt jeho, nebyli bychom tam, kde jsme. Možná bychom se ani nedostali do play off. Opravdu nás držel celou sezonu. Pro Frodlíka je smutné, že střídal v posledním zápase. Musím ho ale pochválit, celý rok byl neskutečný. Strašně moc toho pochytal. Je to budoucnost nejen extraligy, ale i našeho hokeje. Může z něj být velký gólman.“

Na závěr se nejde nezeptat: co vy a reprezentace?

„Vůbec nevím. Uvidíme v následujících dnech, jestli se někdo ozve, nebo ne.“

