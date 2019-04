Nejlepší hráč v play off?! Dravecký udivuje extraligu. Odpustí mu úlet? | iSport.cz

Hokejisté Třince slaví gól do sítě Plzně • Barbora Reichova / Sport

Nejdřív šlo jen o záskok při nouzovém režimu třineckého obranného lazaretu. Beci Ocelářů se uzdravují, ale Vladimír Dravecký svoje místo v zadních řadách finalisty play off už nepustí. I když by možná sám rád. Celoživotní útočník svými výkony uhranul extraligu a byl hlavním motorem na cestě Slezanů do rvačky s Tygry o titul. „Jenom čumíme a říkáme si, že je neuvěřitelný,“ usmívají se spoluhráči i trenér Václav Varaďa. V placené části článku najdete důvod, proč byl vyřazen ze slovenské reprezentace, i šest příběhů útočníků, kteří v minulosti museli zaskočit v obraně.