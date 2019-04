Varaďa: Lítat by bylo lepší, ale jsme obyčejní kluci, jedeme vlakem | iSport.cz

„Samozřejmě, lepší by bylo lítat, ale vlak je komfortní,“ říká třinecký trenér Václav Varaďa. „I pro nás trenéry. Můžeme ve vlaku pracovat a chystat věci, na které by v autobuse nebyl čas. Je to skvělé. Jasně, kdybychom hráli s Vítkovicemi, vlakem bychom nejezdili. Ale máme soupeře ze vzdálených končin, tak to řešíme takto.“

Doprava je ovšem i tak kombinovaná. Od Werk Areny se odjíždělo klubovým autobusem. „Do Ostravy, potom sedáme na Pendolino,“ nastínil útočník Vladimír Svačina. „A z Prahy opět autobusem do Liberce, to už je kousek. Ve vlaku je více místa, cesta se rozkouskuje, je to ideální.“

S nápadem na cestování vlakem přišel trenér Varaďa. „Nechtěl jsem, aby se kluci trmáceli v autobuse. Ve vlaku se můžou projít, natáhnout. Je to věc, na kterou jsem apeloval, ušetří nám to dvě tři hodiny, protože autobusem je to někdy s pauzou i sedm hodin. To je náročné. Jsem rád, že jsme i tuhle sérii zahájili komfortem pro kluky, aby byli nachystaní, soustředili se na výkon, odpočinuli si a nejen se trmáceli a dívali na stojící auta.“

Na první dvojzápas v Plzni jeli Oceláři klasickou linkou. Na šestý duel měli speciální vagon pro sebe, řada hráčů si rozložila sedačky a odpočívala. „První cesta byla obyčejná, my jsme obyčejní kluci,“ usmíval se Varaďa. „Vagon zvlášť byl řešený narychlo, protože to nešlo jinak nahonem udělat.“

Z NHL je Varaďa pochopitelně zvyklý na letecké přesuny. S úsměvem říká, že ty by byly nejlepší. Letadlo ovšem zatím Oceláři využili pouze jednou během finále 2015 s Litvínovem. „Ale to jsme skončili stříbrní, takže na to nerad vzpomínám. Teď jedeme vyhrát,“ pousmál se trenér. „S Litvínovem to celkově skončilo trpce. Letos chceme končit sladce.“

