Marcinko po prohře: Rozhodují detaily. Emoce? Jsou třeba, ale ne přes limit | iSport.cz

V čem byl páteční zápas jiný oproti čtvrtku, kde jste Liberec nenechali hrát jejich hru?

„Nebyli jsme až tak důslední v předbrankovém prostoru, v jejich pásmu. Nebyli jsme tam tak agresivní jako ve čtvrtek. To rozhodlo. Snažili jsme se dělat stejné věci, ale jednoduše to v druhém zápase nevyšlo. Musíme tam být mnohem agresivnější. Když hrajeme náš systém, který známe a ve čtvrtek jsme to potvrdili, tak jednoduše máme velkou šanci na výhru.“

Měli jste dvě dlouhé přesilovky 5 na 3. První byla mizerná, ve druhé jste se prosadil. Změnili jste něco?

„První byla mizerná, měli jsme málo střel. Tím pádem jsme bránu neohrozili tak, jak bychom chtěli. O tom je vlastně hra 5 na 3. Ve druhé jsme to trochu pozměnili, vyměnili se hráči, byli jsme tam v pěti útočnících. Díkybohu to tam padlo. Nechci říkat, že to je recept, ale častá střelba a být před brankářem, ať už ve hře 5 na 3, 5 na 4 i 5 na 5, je klíč k tomu, abychom dávali góly.“

Bylo znát, že Liberec trochu změnil systém hry?

„Předpokládám, že něco změnili, ale viditelně asi těžko. V této fázi mají týmy už něco zaběhlé a jednoduše věří svým systémům. Pár detailů se samozřejmě vždy mění, jak oni, tak my se to snažíme měnit. Vždy se musíte přizpůsobit situacím na ledě. Detaily rozhodují a o tom to je.“

Po druhém utkání zmínil Ladislav Šmíd, že čtvrteční zápas nebyl z pohledu emocí ani hodný finále. Druhý duel už byl mnohem výživnější. Souhlasíte?

„Zřejmě až na konci, ale to už o nic nešlo... Štěkalo se jeden na druhého, byly to malé věci. Patří to k tomu. Jestli se to ale v zápase vyskytne, nebo ne? Je to finále, ať už s tím, nebo bez toho. Je to hokej a je to další z detailů. Samozřejmě si nikdo nenechá dát po nose.“

Směřovaly strkanice na konci zápasu už spíše k dalšímu zápasu?

„O tom je to vždy, v každém zápase, v každé minutě. Celý zápas se snažíme, abychom vyhráli. O to šlo i na konci. Nešli jsme do toho, abychom byli nějak přehnaně motivovaní nebo agresivní. Myslím, že to tam ani nenastalo. Snažili jsme se, abychom vstřelili ještě další gól, přiblížili se k nim, respektive vyrovnali. Bohužel to nevyšlo.“

Šimon Hrubec říkal, že slovní útoky šly už i do osobních rovin. Jaké to pro vás je si to nepřipouštět a třeba ještě vracet zpátky?

„Je to i emocích, které k tomu patří. Je to součást hry, patří to k hokeji, ale i k jakémukoliv jinému sportu, kterému se věnujete. Samozřejmě je důležité udržet nervy na uzdě, aby se nestalo něco, na co bychom pak mohli zírat.“

Je to těžší a těžší udržet nervy s tím, jak sezona graduje?

„Je to těžké, ale všichni si uvědomujeme, že tam jsou rozhodčí, kteří to posuzují. Tím pádem z toho mohou plynout zbytečná vyloučení. Do jisté míry je samozřejmě emoce třeba mít, ale nikdy ne přes limit, kdy hrozí nějaké vyloučení. O to se snažíme.“

Musíte se oproti zápasům v základní části víc držet i směrem k rozhodčím?

„Určitě, ale myslím si, že i oni jsou v tomto směru takoví, že neřeší hned nějaké první emoční výlevy, když to tak nazvu. Jsou si vědomi, že je to hra, kde jde už totálně o všechno. Je tam jistá dávka adrenalinu. Ve čtvrtek i pátek byli rozhodčí cool. Jak jsem už říkal, všechno to k tomu patří a nějak se to zase nehrotí, že by se někdo mlátil hokejkami přes hlavu. Stále je to v míře, která je únosná.“

Stál páteční zápas více sil, když jste museli dotahovat, oproti prvnímu duelu, ve kterém jste vedli?

„To je velmi relativní pojem, protože i když vedete 2:1, tak je to stále o jednom gólu a musíte makat minimálně stejně jako soupeř. Ve čtvrtek i pátek stál zápas hodně sil. Jsem přesvědčený, že i Liberec. Je to finále, každý jde nadoraz a síly ubývají.“

Finále se za stavu 1:1 na zápasy stěhuje do Třince. Jste s jednou výhrou v Liberci spokojení?

„Chtěli jsme uspět i v druhém zápase a dělat všechno pro to, abychom se vraceli domů ještě s další výhrou. Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme prohráli. Na druhou stranu jsme rádi za první vítězství, které se nám podařilo. Jedeme domů, v podstatě tam začínáme odznovu. Jednoduše chceme vyhrát nejbližší duel.“