Zářil, pak se utápěl v depresi. Nakonec ale Will slavil. Paráda, smál se | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Třinec - Liberec 1:2 pp. O výhře hostů rozhodl Havlín VŠECHNA VIDEA ZDE

„To je běžná situace. Reagoval jsem na protečovanou střelu, která šla do boční tyčky. Já jsem byl bruslí před tyčkou a potřeboval jsem se srovnat, abych mohl reagovat. Činči to udělal chytře. Byl to blbý, špatný gól, nějaké ale musí padat a jsem rád, že nám tam padnul tenhle jediný a vyhráli jsme. To je to jediné, co mě zajímá.“

Po gólu Tomáše Havlína v prodloužení se vám muselo pořádně ulevit.

„To ani nemůžu popsat, jak moc se mi ulevilo. Prožíval jsem dnes hodně krušné chvíle a jsem fakt rád, že jsme to zvládli.“

Patřily ke krušným chvílím i situace s neuznaným gólem či neproměněným nájezdem Marka Kvapila?

„To jsou věci, které já ale neovlivním. Ovšem to, že dostanu takový gól, to ovlivním. To jsou chvíle, kdy je mi těžko a špatně se mi dýchá. Myslím, že to byl z obou stran výborný zápas, atmosféra skvělá. Proto to hrajeme.“

Třinec - Liberec: Je rozhodnuto! Za hosty se trefil Havlín, 1:2 po prodloužení 720p 360p REKLAMA

Takže jste si v prodloužení chybu stále vyčítal a měl ji v hlavě?

„Hlavně ty dvě poslední minuty třetí třetiny a celou přestávku před prodloužením. Mám ale skvělé spoluhráče, kteří mě uklidnili a pomohli mi, se z toho dostat. Na druhou stranu góly padají, to se občas prostě stane. Byla to moje chyba, ale teď jedeme dál.“

Berete to tak, že teď začínáte zase opravdu odznova a máte před sebou sérii na dvě vítězná utkání?

„Dá se to tak říct. Jsou to krásné zápasy, dobrý hokej. Je to finále, co více si v extralize přát, než ho hrát a rozdat si to s druhým nejlepším týmem po základní části.“

Co očekáváte od pátého zápasu?

„Bude to boj. Není prostor na vypuštění jediného centimetru. Nikdo nechce prohrát a pak si celé léto vyčítat, proč se to stalo.“

Třinec - Liberec: Hudáček po faulu od Marcinka zůstal ležet na ledě 720p 360p REKLAMA

Třinec - Liberec: Emoce na pochodu! Po konci třetiny se strhla mela 720p 360p REKLAMA