Pletka: Třinec už sérii nepustí. Letadlo Liberce? Proč ne, když na to mají | iSport.cz

V pracovně má vedle třineckého a libereckého dresu vystavené obě medaile, které s těmito kluby získal. Václav Pletka bral bronz s Oceláři v roce 1999, hrával tam i se současným trenérem Markem Zadinou. V Liberci získal bronz v roce 2007. Na mistrovský titul si musel počkat až do roku 2013. Tehdy byl s Plzní ve stejné situaci, jako aktuální finalisté. Plzeň v sérii nad Zlínem vedla 3:2 na zápasy a také už mohla titul slavit doma. Nestalo se.

Komu ve finále vlastně fandíte?

„Přeju oběma, v obou týmech mám pořád pár známých. Rád se podívám na pěkný hokej, který má náboj a grády. Výborné finále play off, strašně vyrovnaná bitva. Lidem se musí líbit. Nemám ale vyhraněný tým, kterému bych vyloženě fandil.“

Jak se podle vás bude vyvíjet šesté finále?

„Myslím, že Třinec vyhraje. Můj tip je 3:1. Myslím, že už to nepustí, už se nebude chtít vracet do Liberce. Na druhou stranu, zápasy jsou vyrovnané, může se stát cokoliv. Myslím si ale, že Třinec už to dotáhne.“

V čem je zápas v sérii za stavu 3:2 zrádný nebo specifický?

„Když jsem hrál finále s Plzní, taky jsme to mohli ukončit doma. Taky jsme vedli 3:2 na zápasy. Člověk podvědomě v hlavě má, že chybí poslední krok, že už by ho mohl udělat. Ale je to strašně těžké. Fanoušci se na to doma těší, v Plzni už měli napodobeniny poháru, atmosféra byla taková, že se to zvládne. To je těžké. Soupeř to taky nepřijede odevzdat. My tehdy šestý zápas doma nezvládli a urvali jsme to v sedmém ve Zlíně, kdy až ve druhém prodloužení dal Stráča gól (Martin Straka). Teprve tehdy z vás stres spadne. Přijde mi, že Třinec má v sérii trošičku víc štěstí, že to prostě zvládne.“

Oceláři už v semifinále proti Plzni otáčeli skóre i zápasy, ukazuje to sílu a sebevědomí týmu?

„Samozřejmě, tohle tým posiluje. Když prohráváte a otočíte, vlije to mančaftu energii. Vezměte si minulý zápas. Posledních sedm minut nepustil Liberec soupeře z pásma, Oceláři nevěděli, kam skočit. Ano, takticky měli dobrý pohyb, nepouštěli je do šancí, ale z pásma se nedostali. Tam mohl spadnout gól z čehokoliv. Pak přišel ve druhém prodloužení brejk, střela odražená od zadního mantinelu a dorážka. Tyhle věci vám dají sílu a soupeře srazí. Jste lepší a houby z toho.“

V Mladé Boleslavi trénujete mládež, kdo vás ve finále z pohledu kouče nejvíc zaujal?

„Hodně se mi líbí Mára Kvapil. Silný na puku, nezahazuje ho, nezbavuje se puku zbytečně. U Třince je mi záhadou, jak je tam David Cienciala jakoby třináctý útočník a pak má pomalu největší ice time. Hraje opravdu dobře, taky silný na puku. A dal i vyloženě play off góly, patří k nejlepším. Jasně, je tam Petr Vrána a další zkušení kluci, ale Ciencialovi je kolik? Dvacet tři a hraje fakt dobře. Ti bráchové (Kovařčíkové) taky. Pěkné zápasy, dá se na to koukat.“

Jaké vzpomínky vám na oba kluby vyvstávají, když je sledujete ve finále?

„V Třinci (1998-2006) jsem začínal kariéru v áčku, přišel jsem tam v osmnácti, byli jsme tam mladí kluci s nebožtíkem Honzou Markem. A kolem takoví hokejisti jako Jožo Daňo, Richard Král, Viktor Ujčík, Láďa Lubina, Sekeráš... Strašně rád vzpomínám, že jsem mohl začínat mezi ikonami českého a slovenského hokeje. I na Liberec (2006-2009) rád vzpomínám. Utvořila se tam parádní parta. Škoda, že jsme nedošli k titulu, protože jsme dvakrát vyhráli základní část. Jednou jsme dokonce v základní části neprohráli ani jeden zápas doma. V play off nám bohužel kousek chyběl, i když byl mančaft silný.“

Liberec na šestý zápas do Třince letěl letadlem, co na to říkáte?

„Oni letěli? To je zajímavé. Když na to mají peníze a letadlo si zaplatí, tak proč ne. Ale ve vlaku se člověk taky natáhne, schrupne si, taky tím síly ušetříte. Třinec není Chabarovsk, abychom museli doma lítat. Asi nechtějí nic podcenit, ale nějaká strašná výhoda to nebude.“