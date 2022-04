Moře, dril, Slovensko. Rytíři čekají na soupeře pro baráž, Jágr zvládá mráz

Poslední soutěžní zápas? Osmého března. A první barážový? Sedmnáctého dubna. Hokejové Kladno dál čeká na vrchol sezony. Čtyřicetidenní pauzu si zpestří dvěma zápasy s Liptovským Mikulášem, na Slovensko vyrazili Rytíři v neděli. „Určitě to vítáme, může nám to pomoct, rozbijeme stereotyp,“ hlásí kouč David Čermák. Nebude u toho chybět ani majitel Jaromír Jágr. Proti tamnímu výběru naskočí už dneska.

Zatímco finalisté první ligy (Vsetín a Jihlava) jsou v plné zbroji, jejich soupeř v klíčové baráži o extraligu zůstává v nečinnosti. „Je to nevděčné, ale nedá se nic dělat. Věřím, že to zvládneme,“ hlásí trenér David Čermák, zároveň sportovní manažer.

Po utkání se Spartou (osmého března) dostali hráči týdenní volno. Někdo vyrazil k moři, jiní byli na horách, někteří doma. „Chtěli jsme, aby přišli na jiné myšlenky,“ vysvětluje Čermák.

40 Tolik dní trvá kladenská pauza mezi posledním extraligovým zápasem a baráží.

Od té doby se Rytíři vrhli do tréninků, které si zpestřili dvěma zápasy s Kolínem (prohra a výhra po nájezdech). Jinak jim trenéři ordinovali tvrdé tréninky, své si k tomu řekl i majitel Jaromír Jágr. Právě on dohlíží na to, aby jeho družina byla na klíčové zápasy fyzicky nachystaná. „Je to dlouhé, ale chtěl bych kluky pochválit. Trénovali fakt dobře,“ tvrdí Čermák.

Hráči se musejí vyrovnat i s velkou zimou, která je typická pro druhou ledovou plochu na rekonstruovaném kladenském stadionu. Teploty jsou pod nulou. „Pro mě je nejhorší vůbec ten trénink přežít,“ říká Jágr. Speciálně pro něj, padesátiletého veterána, jsou mrazy zrádné. Zatím ale zátěž zvládá. Nebude chybět ani na Slovensku.

V Liptovském Mikuláši čekají Rytíře dva zápasy (v úterý a ve čtvrtek) s tamním výběrem. „Ozval se mi přímo jejich manažer, že mají stejný problém jako my. Takže jsme se domluvili. Uvítali jsme to,“ vysvětluje Čermák, proč vycestují kvůli zápasové zátěži na Slovensko.

Pro Kladno to bude znamenat zpestření tréninkové rutiny. „Myslím si, že nám to může pomoct,“ říká Čermák, jenž bude pozorně sledovat finále první ligy. Právě mezi Vsetínem a Jihlavou, tradičními týmy, které už nesmazatelnou stopu zanechaly i v elitní lize, se rozhodne o tom, kdo je v klíčové fázi potká.

„Je nám jedno, kdo to bude. Kdo si vybírá, většinou špatně dopadne. Takže se necháme překvapit,“ reaguje trenér Čermák. Kladno do baráže vstoupí 17. a 18. dubna v domácím prostředí. Tedy v uvozovkách… Protože opět budou hrát v azylu – v Chomutově. „Ale doufám, že o Velikonocích dorazí hodně fanoušků z Kladna a opravdu budeme mít domácí atmosféru,“ přeje si Čermák, jenž už před třemi lety dokázal do extraligy s Rytíři postoupit.

Do baráže vstoupí i tentokrát v bojovné náladě, kterou podpoří chytlavé intro. Ve znělce vystupují hráči i fanoušci, natáčelo se několik měsíců. „Čekali jsme na vhodnou příležitost, kdy to představíme. Původně bylo nachystané na zápasy pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně, ale když se akce neuskutečnila, video jsme poupravili a využijeme ho jinak,“ tvrdí mluvčí Lukáš Jůdl.

Video tedy bude doprovázet Rytíře při cestě, na jejímž konci má být udržení v extralize.



Dneska od 17 hodin už se utkají s Liptovským Mikulášem. Většina týmu dorazila vlakem, hráči si zpestřili dlouhou štreku hraním karet. Jágr přijel individuálně. Právě on bude hlavním tahákem zápasu, který se oběma týmům náramně hodí. Jsou ve stejné situaci. Čekají na baráž...

Náklady jdou za slovenským týmem. Podmínkou ale bylo, že za český výběr musejí nastoupit i dvě největší hvězdy. Jágr s Tomášem Plekancem. Oba u dnešní bitvy nebudou chybět.

