Na baráž bez ruské vlajky! Žukov si ji přelepil. Dukla o něj dál stojí, ale...

Dráždí. Svými výbornými výkony i ruskou vlajkou na zadní části helmy. Někdo to může vnímat jako podporu válečného konfliktu na Ukrajině. Jihlavský gólman Maxim Žukov (22) kroky prezidenta Vladimíra Putina rozhodně neschvaluje, pro baráž s Kladnem si však symbol radši přelepil. Nechce tuhle „kauzu“ dál živit. Sám se k ní nevyjadřuje, udělal to však za něj šéf klubu Bedřich Ščerban. „Max cítí, že je zbytečné, aby se uměle vyvolávala taková aféra,“ řekl pro iSport.cz

Fanoušci ho milují, v kabině je oblíbený. Při angažmá v Jihlavě si Maxim Žukov našel přítelkyni, na Vysočině je spokojený a je dost možné, že s Duklou prodlouží kontrakt. Pokud tedy bude legislativně průchozí, aby v Česku dál působil. O tom nerozhodne to, jestli má na masce vyobrazenou ruskou vlajku nebo ne.

Každopádně vzbudila ochrana jeho hlavy v play off emoce. Přitom v ní chytal už loni, když dorazil z Toronta. Až teď se celá věc rozebírá veřejně. „Já jsem se ani nevšiml, co tam má,“ ujišťoval jednatel Ščerban.

Klub vnímá celou záležitost jako nesmyslný atak na samotného Žukova, potažmo celou organizaci. „Max se k tomu nebude vyjadřovat. Promluví až po baráži, a to na sportovní téma,“ reagoval tiskový mluvčí Tomáš Lysý na žádost Sportu o rozhovor s ruskou hvězdou týmu. Dvaadvacetiletý bývalý prospekt Maple Leafs se v pátek v klidu chystal na nedělní rozjezd barážové série s Jágrovými Rytíři.

O tom, že se jeho helma už několik dnů veřejně rozebírá, neměl zpočátku ani ponětí. Nakonec se dostal do obrazu a o celé záležitosti si promluvil s bossem. Došli ke shodě. „Domluvili jsme se, že tu vlajku přelepíme,“ oznámil v sobotu Ščerban. „Přes agenta jsme probrali důvody, proč to bude lepší, a on souhlasil. Zápasy budou v televizi a dovedu si představit, že by se o ničem jiném nediskutovalo. Ale kdyby to Max vnímal jako útok na něj, podpořil bych ho a nic bychom nepřelepovali,“ stál pevně za gólmanem.

Stejnou podporu má i mezi spoluhráči a trenérským štábem. „Max je super člověk, kamarád všech,“ zdůraznil asistent Karel Nekvasil během semifinále se Vsetínem. „On za to nemůže,“ narážel na válku rozpoutanou Ruskem.

Dvaadvacetiletý urostlý černovlasý rodák z Kaliningradu, jenž v tomto ročníku nastoupil dvakrát na střídavý start za pražskou Spartu, je v play off klíčovou postavou Dukly. Protáhl ji třemi sériemi (Přerov, Sokolov, Vsetín) a mužstvo teď potřebuje, aby mu dal naději na úspěch i v baráži. „Doufám, že je mentálně tak silný, že ho tohle neovlivní,“ přál si Ščerban, jenž má pro vlajku na gólmanově masce pochopení.

Nedělá z obrázku víc, než je. „Max je Rus, narodil se tam. Stejně jako já jsem pyšný na to, že jsem Čech, on na svůj původ asi taky,“ mínil. „Zohlednit by se měly všechny okolnosti, než si na něj někdo udělá názor.“

Žukov hraje s ukrajinskými hokejkami

Jedním dechem pak připomněl, že Jihlava jako jeden z prvních tuzemských klubů veřejně podpořila Ukrajinu a dala najevo jednoznačný nesouhlas s válkou. Byl u toho i Žukov, který stál na modré čáře společně s ostatními hráči. „Na stadionu vlála ukrajinská vlajka, drželi jsme minutu ticha za padlé na Ukrajině. A Max tam byl s námi! Věděl, o co jde. Všechny akce s námi absolvuje,“ upřesnil jednatel. K tomu přidal jednu pikantnost: Hraje s ukrajinskými hokejkami.“

Gólmanova přítelkyně je Češka, v Jihlavě navíc udržuje kontakty s ukrajinskými studenty vysoké školy. „V komunitě s Ukrajinci normálně fungoval, chodil s nimi na kafe. A my ho začneme odsuzovat jen za to, že se narodil v Rusku. S tímto opravdu zásadně nesouhlasím a vyhraňuji se vůči tomu,“ pronesl rázně Ščerban.

Žukovova budoucnost v Dukle je nejistá. Koncem dubna mu vyprší pracovní vízum. Nikdo nyní neví, zda mu bude prodlouženo. Každopádně o něj klub stojí. „Smlouvu jsme mu nabídli. Byl bych rád, kdyby zůstal,“ informoval jednatel.

Kdyby to bylo pouze na dohodě těchto dvou stran, špičkový brankář by si štaci na Vysočině s chutí prodloužil. Nemá důvod měnit prostředí, ve kterém se mu daří. Jedině že by přišla ekonomicky lukrativnější nabídka z extraligy. „Zdomácněl tu, je v pohodě, spokojený. Fanoušci Maxe zbožňují. Vzali ho za svého, považují ho za Dukláka. Tohle všechno nám hraje do karet,“ pochvaloval si Ščerban.

Zůstává ale jedno velké ALE. A to postoj úřadů. „Pokud Max podepíše kontrakt, udělám maximum, abych vysvětlil daným orgánům, že je potřeba nahlížet na jednotlivé případy individuálně,“ nastínil. „Už je tu dva roky, nechce se vrátit do Ruska. Nerad bych, aby se to zvrhlo tak, že budeme postupovat podle kolektivní viny. To by nebylo dobře,“ uzavřel citlivé téma.

