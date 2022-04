Žukovův zkrat potopil Duklu. Kladno žádá trest, Ujčík se usmál: Ať chytá

Největší hvězda? Teď hlavní viník! Brankář Maxim Žukov potopil Jihlavu ve čtvrtém dílu baráže. V 17. minutě píchnul Matěje Berana hokejkou do břicha, vyfasoval trest do konce zápasu a Kladno v tříminutové přesilovce vstřelilo dva góly. I díky pěti bodům Tomáše Plekance (2+3) vyhrálo 7:2, v sérii vede 3:1 na utkání a v pondělí může v chomutovském exilu slavit záchranu mezi elitou. „Od stavu 2:4 nám nešly nohy, tentokrát jsme na to vůbec neměli,“ uznal kouč poražených Viktor Ujčík.

Často je nemožné vybrat jeden moment, který rozhodl. V tomto případě nebylo pochyb. Zkrat ruského gólmana Maxima Žukova byl zásadní okolností, která přihrála třetí barážový triumf Rytířům. Tento byl nakonec zdaleka nejsnazší. „Maxovo vyloučení zapadlo do našeho výkonu,“ povzdechl si trenér Viktor Ujčík, jenž brankářův úlet ze střídačky pořádně neviděl. Domníval se, že Berana srazil některý z hráčů v poli.

Vypadá to, že dvaadvacetiletý Žukov má problém s psychikou. Proti Kladnu mu ujíždějí nervy. Fauloval už ve třetím duelu, kdy dostal menší trest za podražení. Za ten ještě Jihlava nepykala, ovšem páteční úlet už stál Ujčíkovu partu výsledek. Málokdo přitom tušil, co přesně se při mele před brankou stalo. Stěžejní opora Dukly, jíž chyběl zraněný kapitán Josef Skořepa, skryla svůj výpad širokou holí za vlastního obránce.

Většina diváků viděla až ležícího útočníka Berana, svíjejícího se bolestí. Sudímu Vladimíru Pešinovi nicméně zbytečný faul neunikl, stál blízko.

SESTŘIH: Jihlava - Kladno 2:7. Řádil Plekanec (2+3), Žukov dostal trest do konce utkání Video se připravuje ...

Žukov sice nechtěl věřit, že má odjet z klece, ale nakonec to bez dalšího výlevu udělal a utkání dochytala dvojka Adam Wolf. „Věděli jsme, že do Maxe budou trošku chodit, aby ho dostali z komfortní zóny. Udělali to chytře,“ připustil Ujčík. „Zápas pak dostal jiný obraz, než jsme si představovali. Takovou situaci jsme ještě nezažili, ale musíme to zvládnout,“ dodal.

Náhradník Wolf, odchovanec Plzně a Rusův vrstevník, v následné přesilovce soupeře dvakrát inkasoval. Mezi betony mu namířil zadák Marek Baránek a hned po otevření druhé třetiny Adam Kubík po typické souhře s Tomášem Plekancem. Právě křídelník Kubík nekompromisně ničí ambice Dukly. V baráži se trefil v každém zápase, celkem nastřádal už šest branek.

Rytíři byli lepší, po čtvrtečním neúspěchu zabrali a nejspíš by shrábli výhru i proti Žukovovi. Premiérový zásah si kromě ruského obránce Zachara Arzamasceva zapsal lídr Plekanec, jenž v závěru druhé části ujel a bekhendem dorazil vlastní střelu. Střelecké štěstí se ho drželo dál. Když ve 47. minutě neměl v útočném pásmu komu přihrát, švihnul puk na Wolfa a ten si ho srazil do sítě.

Pohodlné vedení Rytíři ještě navýšili. Psychicky i personálně oslabený sok na obrat neměl. Favorit je krůček od uchování extraligové příslušnosti i pro nový ročník. I bez bodové erupce Jaromíra Jágra, jenž neměl na sedmi gólech přímý podíl. Králi Plekancovi zdatně sekundoval Kubík (2+2).

„Podali jsme určitě lepší výkon než o den dřív,“ pochvaloval si asistent Jiří Burger, který je také na soupisce. Obnovení hráčské kariéry ale podle všeho nebude potřeba. Rytíři mají tři pokusy na jedno vítězství. „Jak jsme si řekli v kabině, play off má kouzlo v tom, že jeden zápas můžeme prohrát takhle, ten další se hraje zase od nuly a budeme se rvát dál,“ nerezignuje Ujčík.

V Jihlavě se modlí, aby Žukov nedostal disciplinární trest a byl v pondělí k dispozici. „Kdyby to bylo na mně, tak chytá,“ usmál se kouč, šéf disciplinární komise pro extraligu. Na tento verdikt vliv mít nebude. „My bychom byli asi o něco radši, kdyby nějaký trest ještě přišel,“ dodal Burger.

HC Dukla Jihlava Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE