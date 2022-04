Jágr si v Jihlavě stěžoval na vodu. My jsme na ní zvyklí hrát, kontroval Ujčík

V baráži přituhuje. Třetí partie mezi Jihlavou a Kladnem (5:3) byla nejostřejší, borci do sebe šili, létali pěsti a Jaromír Jágr si zblízka povídal se střídačkou protivníka. „Říkal, že je za oběma brankami voda. Chtěl, aby se hra na nějakou chvíli zastavila, ale to je věc rozhodčích. Ti by měli být kompetentní,“ popsal domácí kouč Viktor Ujčík nevšední moment z druhé třetiny.

S pohledem útočníka a majitele klubu souhlasil i trenér David Čermák. „Každý snad viděl, že obránci zůstal puk za bránou ve vodě,“ upozornil. Jihlavští hráči žádný problém se stavem ledu nehlásili. „Říkal to Jarda,“ pousmál se Ujčík. „My jsme zvyklí hrát na vodě,“ dodal pobaveně.

Rytíři zastání u rozhodčích nenašli. „Nebavili se s námi,“ postěžoval si Čermák, jehož soubor sice během necelé minuty otočil z 0:1 na 2:1, ovšem nakonec v přestřelce neuspěl. Dukla byla tentokrát dravější, odhodlanější, za premiérovou výhrou v sérii si šla. „Nám chyběl pohyb, tím pádem jsme si nevytvářeli šance. Jihlava dostala přesilovky, které využila. To byl rozdíl oproti zápasům v Chomutově,“ shrnul kladenský trenér.

Jihlavští před pěti tisícovkami fanoušků ze sebe vymáčkli maximum. Opět je táhl třiadvacetiletý Tomáš Havránek, autor gólu a dvou asistencí. Záhy však odstoupil kapitán Josef Skořepa. Po utkání u kabiny napadal na pravou nohu. Nevypadalo to, že v pátek vpodvečer půjde do akce. „Velká ztráta,“ povzdechl si Ujčík, jenž vstoupil do děje nejen debatou s bývalým reprezentačním spoluhráčem Jágrem , ale i neúspěšnou coach´s challenge.

Tu si vzal po Kubíkově parádní střele z křídla, neboť viděl, jak během akce zvedl kladenský Nicolas Hlava hůl docela vysoko. „Moje chyba. Dal jsem na svůj instinkt. Zdálo se mi, že tam byla vysoká hůl a neuvědomil jsem si, že to bylo ve středním pásmu,“ vzal to Ujčík na sebe. „Jsme akorát telefonicky spojení s naším videokoučem nahoře. Tentokrát to nevyšlo a byl jsem moc rád, že kluci oslabení ubránili,“ oddechl si.

Poražení řešili také jednu technickou svízel. Nejspíš se signálem. „V Jihlavě nám nefunguje video. Nemohli jsme si ho vzít pro kontrolu. Neměli jsme žádný záznam,“ nelíbilo se Čermákovi. „My na střídačce taky nic nemáme,“ připojil jeho protějšek.

SESTŘIH: Jihlava - Kladno 5:3. Dukla snížila stav série, Čachotský oslavil 800. bod v kariéře Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:21. Eliáš, 25:10. M. Zadražil, 28:31. F. Seman, 33:56. T. Havránek, 59:47. Čachotský Hosté: 22:29. M. Beran, 23:18. Babka, 39:01. A. Kubík Sestavy Domácí: Žukov (A. Wolf) – Bilčík, L. Mareš, Kachyňa, Dundáček, Kowalczyk, Eliáš, Valenta – Čachotský (A), Skořepa (C), T. Havránek – T. Harkabus (A), M. Zadražil, Helt – F. Seman, Menšík, Vítězslav Brož – Cachnín, M. Juda, P. Čermák. Hosté: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, M. Indrák, Jágr – Machala, Filip, Babka. Rozhodčí Šír, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion CZ LOKO Aréna, Jihlava

