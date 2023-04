Co ukázal úvod baráže: Jágrův dril zabral, Hufův val či akce bez TOP beka

Cíl začít boj o záchranu výhrou si mohou odškrtnout. Pro hokejisty Kladna bylo extrémně důležité vstoupit vítězně do baráže o Tipsport extraligu. Byť výsledek 1:0 může klamat, proti rozehranému Zlínu předvedli Rytíři hned na začátku kvality, díky kterým bývají označováni za favority série. Ukázaly se však i nedostatky Středočechů po 42 dnech čekání na boj. Svoji největší zbraň ovšem vytasili také Berani. V článku iSport.cz si projděme, co hlavního nabídl úvodní zápas týmů bojujících o elitní příslušnost v příští sezoně.

Kdo čekal od Rytířů pomalý rozjezd, byl zřejmě pořádně překvapen. Kladno hned po úvodním buly vypustilo proti Zlínu střelecký uragán. Jen za 20 minut vyslali Středočeši na branku hostů 22 střel(!). Z komanda kapitána Tomáše Plekance, který paradoxně jako jediný Rytíř v utkání nevystřelil, se s pěti ranami nejvíc rozpálil lotyšský obránce Oskars Cibulskis. „Myslím si, že vstup do utkání jsme měli velice dobrý. Na malém hřišti jsme soupeře drželi u nich ve třetině,“ řekl kladenský trenér Pavel Skrbek. Berani tropili chyby, čímž dostávali kladenskou partu do šancí, které však nevyužila. Kladenští postrádali větší tlak do brány. Přitlačili až po nezbytné týmové poradě v kabině o přestávce, po které ve třetí třetině vydřeli jeden gól. Rytíři po dlouhé pauze potřebují také více zapracovat na přesilovce. „Nevím, jak to vypadalo z hlediště, ale důležité je vítězství. Nic jiného nás nezajímá,“ má jasno Matěj Beran.

Poradí si i bez Dotchina (zatím)

Příprava na boj o záchranu se neobešla bez větší komplikace. Rytíři se v úvodní bitvě se Zlínem museli obejít bez svého TOP obránce. Jake Dotchin si během dlouhé pauzy poranil koleno a je velice pravděpodobné, že do baráže už nezasáhne. „Patří mezi naše klíčové hráče. Na druhou stranu teď za to musí vzít kluci, kteří tolik nehráli. Musí ukázat, že do týmu patří,“ zdůraznil Indrák. Kladnu se i přes velkou ztrátu ulevilo, když zvládlo vítězný vstup do baráže i bez kanadského bouráka. Berani si v kladenském pásmu nedokázali příliš poradit. Skvělého nasazení se navíc zhostil Ondřej Slováček. Rychlonohý bek bez váhání padal do střel a připsal si solidních osm bloků i asistenci na gólu. Skvělá zpráva pro Středočechy, v série ale nepochybně nastanou ještě těžší chvíle.