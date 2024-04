Zlín? Nesmysl padl. Vsetín odehraje baráž na Kometě. Klub řeší vlak

Vsetín vstoupil do pátého finálového duelu se Zlínem lépe, brzy šel do vedení • Facebook / VHK ROBE Vsetín

Definitivně padla od začátku nesmyslná varianta s přesunem do sousedního Zlína, což byl nápad vsetínského starosty Jiřího Čunka. Šlo by o ekonomicky extrémně náročnou záležitost, neboť by Berani museli kvůli Vsetínu udržovat led, který se chystají ve čtvrtek rozpustit. Náklady by se šplhaly minimálně k milionu korun, možná ještě výš.

S tímto řešením navíc nesouhlasila ani většina fanoušků, zejména těch zlínských. Neuměli si představit, že měl na „jejich“ stadionu dočasný domov jejich úhlavní rival. Na protest proti tomu se chystala i petice. Nakonec zůstanou emoce u ledu, vítěz Chance ligy se domluvil s Kometou o pronájmu brněnské haly, do níž se následně nastěhuje česká reprezentace v přípravě na světový šampionát v Praze a v Ostravě.

Vsetínský klub uvažuje o tom, že nechá vypravit z Valašska do jihomoravské metropole speciální vlak pro příznivce. „Řešíme to,“ potvrdil sportovní manažer Radim Tesařík. Hráči každopádně litují, že budou muset opustit oblíbený Lapač s výjimečnou atmosférou.

„Jsem z toho docela nešťastný,“ přiznal útočník Pavel Klhůfek. „Není to pro nás jednoduché. Tady máme zázemí, budeme se muset přesouvat. Spousta fanoušků si za námi cestu najde, do Brna to není zas tak daleko. Spousta kluků od nás nehrála na extraligovém kluzišti. Třeba tam přijde euforie, sebevědomí. Možná nám to i pomůže. Určitě je možné, že se stadion vyprodá,“ doufal.

Baráž Vsetína s Jágrovými Rytíři startuje příští středu a čtvrtek na kladenském zimáku. Hraje se na čtyři vítězné zápasy.