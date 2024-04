Dú Valaši dú! Žluto-zelené peklo chtělo uškvařit favorita. Jágr a spol. odolali

Aréna, která je proslulá modrobílým peklem, prožila něco podobného. Akorát ve žluto-zelených barvách. Vsetínští fanoušci se nenechali rozhodně zahanbit a v aréně vytvořili srovnatelný randál. Krátce před zápasem se hala otřásala, když zněla ikonická hymna klubu, který býval extraligovým titánem.

Lidé notovali: „Dú Valaši dú – ligu vyhrajú“, bylo vidět, jak si to náramně užívají. Vítali svoje hrdiny, kteří vyjížděli z míst, které obvykle patří modrobílé šlechtě. Teď se tam vyjímal nápis: Spolu za Vsetín!



„Atmosféra byla fantastická. I když jsme tady spali, měli jsme zprávy, co se chystá, že lidi přijedou vlakem. Chtěl jsem hráče trochu od toho uchránit, aby se soustředili jenom na hokej. Ale musím všem fanouškům za klub moc poděkovat," uvedl kouč Jiří Weintritt.

Od začátku zápasu neúnavně tleskali. Ovšem zpražil je kladenský útočník Richard Jarůšek , který se zblízka trefil do rohu vsetínské branky, kterou hájil poprvé v baráži Maxim Žukov, a hned z první akce poslal hosty do vedení. Ani to plamen rozžhaveného kotle nesfouklo.

Vsetínští okamžitě znovu začali tleskat. Bylo vidět, že to neberou jenom jako zápas. Ale jako celkovou oslavu vsetínského hokeje. Tedy někdejšího hegemona. Byl to vsetínský festival, příznivci si atmosféru natáčeli na mobily. Bude to důkaz, že aura tamního hokeje je stále silná.

Už společný pochod z nádraží byl bujarý. Stejně jako celá cesta. Při pohledu na některé už hodně unavené pány rozdílného věku bylo zřejmé, že slivovice, která rovněž neodmyslitelně patří k vsetínskému koloritu, ve vagonech nechyběla.

Rozjaření fanoušci názorně hokejovému světu ukázali, co myslí svým sloganem. „Vsetín musíš zažít.“

Svatá pravda. Kdo zažil přímo v hale třetí utkání, dostal menší ochutnávku. Toho, co pro Vsetín znamená hokej. Jaká je atmosféra na proslulém Lapači.

Hlavně ve druhé třetině si z bouřících příznivců načerpali domácí energii. Začali se díky skvělému pohybu dostávat do šancí. Hráli s nadšením. Ale naráželi na skvělého gólmana Adama Brízgalu. Ten spolehlivě hasil jedno přečíslení za druhým.

Kladenským fanouškům v tu chvíli muselo běžet hlavou: Kdyby nebyl v základní části zraněný, třeba jsme vůbec nemuseli hrát baráž!

Ale i tak kapituloval. Nejdřív došťouchal puk po skrumáži 19letý útočník Matyáš Dědek, čímž spustil ohlušující vítězné chorály. Přesně na to natěšení fanoušci čekali. Že si takhle užijí gólový rámus. Kladno sice vzápětí zvýšilo na 3:1, ale domácí se nenechali zdeptat.

Naopak.

V čase 39:56 se z ideální pozice prosadil kapitán Erik Hrňa. A opět z toho udělal velké drama.

Byla to třetina, v níž Kladenští bídně bránili a mohli děkovat jenom Brízgalovi, že natěšení domácí nedali víc gólů.

O druhé pauze určitě bylo v kabině hostů co říkat. I hodně zvýšeným hlasem. O tom svědčí i způsob, jakým kapitán Radek Smoleňák vyprovodil kameramana České televize, který tam zavítal kvůli klasickému živému okénku.

„Mazej!“ slyšel od nevrlého Smoleňáka. A přidal i další peprný výraz. I to byl důkaz, že Rytíři nemohli být se svým výkonem ve druhá části spokojení.



Ale okamžitě mu došlo, že to přehnal. Takže se hned po utkání omluvil přímo kameramanovi. Potom se omluvil i prostřednictvím sociálních sítí kladenského klubu.



„Určitě je to pro nás velké varování. Párkrát jsme propadli, úplně nám to nevyšlo," reagoval kladenský hrdina Brízgala. To pochválil i vsetínský trenér. Právě on je podle něj důvod, proč se někdejší ligový titán nemůže střelecky prosadit.



V sestavě nechyběl Jaromír Jágr , který už je historickým rekordmanem v profesionální soutěži. Na svoje poměry se nečekaně objevil i na nedělním dopoledním rozbruslení. To v den utkání během kariéry většinou vynechával.

Když šel z ledu po tom předzápasovém, v útrobách haly ho pár lidí zastavilo kvůli společné fotce.

„Pane Jágr, prosím, můžete?“ zeptal se jeden z nich. Legenda mu vyhověla, stejně jako dalším dětem.

Ještě před zápasem vsetínský klub ocenil trojici obránců, kteří společně slavili titul v roce 1999. Radim Tesařík, Pavel Zubíček a Libor Zábranský. Posledně jmenovaný dostal ocenění i jako díky za to, že jako šéf Komety propůjčil hostům halu.

Ti v ní udělali peklo. Ale Kladno odolalo. A je zápas od záchrany.



Soupeř ale nic nebalí. „Vsetín nikdy nic nevzdá," hlásí kouč Weintritt. Takže i v pondělí se chystá na Kladno pořádné peklo.

VHK Vsetín Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE