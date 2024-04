Rob o nezdolném Jágrovi: Pro nás blbě, říká útočník. Smoleňák furt mluví

Dva skličující nášupy (1:4, 2:7) v Kladně - a teď „domů“ do Brna. Baráž o extraligu se pro Vsetín nevyvíjí dobře, ale v neděli a v pondělí budou mít borci z Valašska v zádech skoro osm tisíc lidí. „Každý u toho chce být. Bude to velký zážitek,“ nepochybuje útočník Luboš Rob (29) před cestou do azylu Winning Group Areny. Co říká na nástup Jaromíra Jágra a proč už nikdo nevnímá řeči Radka Smoleňáka? I o tom mluví před třetím duelem v rozhovoru pro iSport.cz.

V čem nejvíc strádáte?

„Kladno má kvalitní hráče do útočné fáze, potrestali každou naši chybu. Je to hodně o efektivitě. Kór v tom prvním zápase. Škoda, že jsme nedali první branku my. Vždycky v nějakém úseku hry vypadneme a oni dají dva tři góly.“

Tým z Chance ligy by vám tedy tolik branek nenasypal.

„Věřím, že sedm gólů by nám nikdo nedal. (úsměv) Kladno si umí poradit v útočné třetině, dá ze čtyř šancí tři góly. My naopak své příležitosti nezužitkujeme. V tom je velký rozdíl. Zatím jsme je nedostali pod tlak třeba tím, že bychom vedli.“

Čekali jste, že se to bude vyvíjet jinak, co?

„Scénářů bylo samozřejmě víc. Ale po prvním utkání jsme čekali, že v tom druhém bude výsledek určitě lepší. Bohužel jsme inkasovali hned ve druhé minutě a potom znova. Kladno se dostalo na koně. Za stavu 1:2 jsme měli tutovku do prázdné brány, jenže Brízgala to chytil parádně do lapačky. Mohlo to být jinak. Deset sekund do konce první třetiny jsme dostali na 1:3 a soupeř se zase uklidnil.“

Překvapil vás Jaromír Jágr, když naskočil do druhé bitvy?

„My jsme ho spíš čekali už v prvním zápase. Nějak jsme ho ale neřešili a on nám dal hned v prvním střídání gól. Neuvěřitelné. Vůbec si nedovedu představit, že bych hrál v jeho věku hokej. Když vidím tátu, který je jenom o dva roky starší…Ten už pomalu kulhá. Klobouk dolů před Jágrem, jak se udržuje. Ale pro nás blbě. Má to v sobě, furt je silný na puku. Podle mě je to nejlepší hráč české historie. Když je na střídačce nebo na ledě, ostatní Kladeňáci se před ním asi nechtějí nechat zahanbit a ještě přidají. Pokud je Klepiš pořád zraněný, nejspíš bude Jarda hrát i v neděli.“

Zaujal vás někdo další z Rytířů?

„Určitě Radek Smoleňák, který nám furt něco říká. Celý zápas. Už to ale ani nevnímáme…Takový Tralmaks dal v extralize dvacet gólů, což je znát. To nedal nikdo od nás ani v první lize. I pro nás je dobrá zkušenost zahrát si proti tak kvalitním hráčům. Může nás to jenom posílit.“

Hraje se ve větším tempu než v prvoligovém play off?

„Tempo je podobné. Hlavně je znát větší hráčská kvalita a zkušenosti Kladna. Hraje už třetí baráž v řadě. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Celý rok hraje proti extraligovým týmům. Navíc už se asi rozehráli a po dlouhé pauze jsou odpočatější. Neříkám, že my už nemůžeme, ale máme za sebou hodně zápasů. K tomu jsme museli před prvním utkáním měnit sestavu, protože nám dva kluci vypadli. Doufáme, že se uzdraví aspoň Max (gólman Maxim Žukov) a půjde do brány.“

Vidíte reálnou šanci ještě sérii otočit?

„Věřím, že jsme se poučili a určitě neskládáme zbraně. Snad aspoň jednou doma v Brně vyhrajeme a ještě Kladno potrápíme. Musí nám všechno sednout, abychom měli šanci na úspěch. To jsme věděli už před sérií. Zatím nám vždycky něco chybělo. Ale je to hokej. Kdybyste mi řekl, že to Třinec proti Spartě otočí, koukal bych na vás jako na blázna.“

Budete v azylu v Brně vůbec doma? Aspoň díky fanouškům.

„Troufnu si říct, že domácí prostředí jsme měli už na Kladně. Je neuvěřitelné, kolik se do Brna chystá lidí. Teoreticky skoro každý třetí člověk ze Vsetína. Každý u toho chce být a bude pak na to vzpomínat. Když jsme viděli, jak se neustále přidávají vagony ke vlaku, bylo mi jasné, že přijde přes pět tisíc diváků. Pak se spustil předprodej a nedělní zápas byl za půl hodiny vyprodaný. Docela jsme koukali. Těšíme se na atmosféru a vážíme si toho, že si lidé našli cestu i tam a vyprodali oba zápasy. Ale samozřejmě to bude jiné než na Lapači. V sobotu máme v Brně trénink, abychom si tamní prostředí osahali. Doufám, že naši fanoušci překonají i výbornou atmosféru, která bývá při utkáních Komety. Určitě to bude velký zážitek.“

Byl jste někdy v „Rondu“ v domácí kabině?

„Nikdy. Ale Míra Holec říká, že tam má své místo, kde dřív seděl. Ten to tam zná.“