Vsetín - Kladno 2:3. Vyprodaný duel pro Rytíře, jsou krok od záchrany

Vsetínští fanoušci přijíždějí speciálním vlakem do Brna • ČTK / Šálek Václav

Vsetínští fanoušci ve speciálním vlaku, který klub vypravil do Brna • ČTK / Šálek Václav

Fanoušci Vsetína po příjezdu do Brna • ČTK / Šálek Václav

Ruský brankář Maxim Žukov naskakuje do baráže • ČTK / Šálek Václav

Fanoušci Vsetína po příjezdu do Brna • ČTK / Šálek Václav

Před zaplněnými tribunami se přiblížili k záchraně. Kladenští hokejisté ve třetím zápase baráže o Tipsport extraligu zvítězili 3:2 nad Vsetínem a už jen jedna výhra je dělí od udržení elitní příslušnosti. Na souboj Rytířů s Valachy dorazila vyprodaná brněnská aréna (7700 diváků). Středočeši, za které opět nastoupil Jaromír Jágr, rozhodli o zisku třetího bodu ve druhé třetině, kdy dvakrát odskočili do dvoubrankového vedení. Mužstvu z Valašska se sice podařilo dvakrát snížit, vrátit se zpátky do zápasu ale nedokázali. Kladno může stvrdit setrvání v nejvyšší soutěži v pondělí.

Vsetín oproti úvodním dvěma duelům v Kladně nastoupil místo Patrika Romančíka už s uzdravenou brankářskou jedničkou Maximem Žukovem, ale musel se obejít bez Víta Jonáka, který si odpykal jednozápasový disciplinární trest, a také bez obránce Jakuba Tepera a dalšího útočníka Patrikse Zabusovse. Do hry se zařadili zadák Jakub Ďurkáč a útočníci Matyáš Dědek a Roman Vaňo. Do sestavy Kladna se vrátil po jednozápasové absenci do středu druhého útoku Jakub Klepiš.

Rytíři udeřili hned z první šance v utkání v čase 3:09. Filip vyslal bekhendem za obranu Jarůška, který překonal Žukova střelou na vyrážečku. Byl to už jeho třetí gól v letošní baráži. Valaši mohli odpovědět v polovině úvodní části, při Hejdově vyloučení kryl Robovu střelu Brízgala. Zvýšit náskok Kladna mohl Strnad, ale v dobré pozici promáchl. Žukov potom kryl Slováčkovu ránu. V 16. minutě vystihl Jarůšek na obranné modré čáře Machalovu přihrávku, ale v úniku minul.

Vsetín mohl smazat ztrátu v 25. minutě, kdy v přečíslení Klhůfek nabídl puk Robovi, ale Brízgala se stihl proti jeho střele přemístit. Kladenský gólman si poradil i s Machalovou střelou. Dvakrát pálil nebezpečně vsetínský kapitán Hrňa, nepřesnou mušku měl Staněk a neuspěl ani Holec. V polovině utkání zahrozil opět Rob a ve 34. minutě Brízgala zasáhl i při jeho úniku. Na druhé straně se ocitl v dobré pozici Jágr, ale nezakončil.

V 37. minutě při Vaňově vyloučení Kladno ve své první přesilové hře v utkání zvýšilo. Ticháček nabil na pravý kruh Tralmaksovi, který zamířil přesně k bližší tyči. Za 79 sekund se poprvé radoval Vsetín. Po sérii dorážek dostal puk za Brízgalu Dědek. V čase 39:34 Rytíři získali zpět dvoubrankový náskok. Klepiš se uvolnil přes Jenáčka a nabídl puk k pravé tyči Procházkovi, který podobně jako Jarůšek skóroval potřetí v sérii. Čtyři sekundy před koncem ale nahrál Dědek z rohu na levý kruh Hrňovi a vsetínský kapitán vrátil tým na kontakt.

V závěrečné části se šampion první ligy snažil tlačit za vyrovnáním, ale Brízgalu nepřekonali Machala, Dědek, Ondračka a ani v 50. minutě v největší šanci po Klhůfkově nabídce zpoza branky Rob. Kladno se ubránilo i při Hejdově vyloučení, kdy měli příležitost Hořanský a Kern. Za Rytíře zahrozil Jarůšek. V 55. minutě při Matějčkově trestu měl na hokejce pojistku Tralmaks, ale trefil před odkrytou brankou horní tyč.

Vyrovnat se nepodařilo Klhůlfkovi, který při střele zlomil hokejku, ani při power play při průniku Hořanskému. Vsetínu nepomohla k vynucení prodloužení ani přesilovka v posledních 65 sekundách při Martenetově vyloučení.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:00. Dědek, 39:57. Hrňa Hosté: 03:09. Jarůšek, 36:41. Tralmaks, 39:34. M. Procházka Sestavy Domácí: Žukov (Romančík) – Jenáček, Kojo, Hryciow, Staněk, Larsen, Ondračka, Ďurkáč – Rob (A), Klhůfek, Matějček – Hrňa, Dědek, Machala – Š. Bláha, Kern (C), Hořanský – Vaňo, Kratochvil, Holec (A). Hosté: Brízgala (Mitens) – Hejda, Ticháček, Babka, Slováček, Martenet, Veber – M. Procházka, Filip, Jarůšek – Tralmaks, Klepiš, Smoleňák (C) – Sideroff, Pytlík, Frolík – Jágr, Melka (A), Strnad (A) – Kusý. Rozhodčí Kika, Ondráček – Rampír, Šimánek Stadion Winning Group Arena, Brno

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

VHK Vsetín Vše o klubu ZDE