Růžička zatím bez smlouvy, musí si ji vybojovat. Počkáme, sdělil Schön | iSport.cz

Vladimír Růžička stále nemá smlouvu na novou sezonu. Pokud by Mountfield nezvládl předkolo, zřejmě by v Hradci nepokračoval... • Michal Beránek (Sport)

Měli vytvořit silný tandem, který kdysi ve Slavii dokázal velké věci. Kouč Růžička, lídr kabiny Bednář. Nyní po linii trenér a sportovní manažer. Zůstalo u nalajnování, Jaroslav Bednář měl v pátek na vlastní žádost vystoupit z paluby Mountfieldu.

Z Bednářova setkání s šéfem představenstva klubu vyplynul odchod bývalého slavného útočníka. „Je to poměrně jasné. Jarda hrál za Vrchlabí, do toho lítal po celé republice a v jeden okamžik toho myslím bylo příliš. Přišel za mnou, rozebrali jsme to a domluvili se, že s koncem základní části odejde. Toť vše, nic jiného v tom netřeba hledat,“ okomentoval to Miroslav Schön.

Bednář měl být původně pravou rukou prvního muže hradeckého hokeje, vysoce postavenou figurou, jež bude mít na starost konstrukci a stavbu kádru. Některé hráče skutečně přivedl, na jiné si musel nechat zajít chuť. Jistý podíl na odchodu někdejšího útočníka Mountfieldu měl i střet s kompetencemi generálního manažera Aleše Kmoníčka. Jejich pracovní produkce se navzájem proplétala. K ideálu daleko.

„Že komunikace mezi generálním a sportovním manažerem mohla být lepší, to je pravda. Určitě mohla,“ připouští Schön. „Ale to nebyl klíčový důvod, proč Jarda skončil. Šlo o jeho osobní, rodinné důvody a nepovažuji za seriózní se v nich pitvat.“

V jistou dobu se plánovala Bednářova instalace na střídačku, když Hradci bylo ouvej, ale nakonec se od úvahy upustilo. „Ano, v jeden čas se uvažovalo, že by Jarda doplnil obsazení střídačky, ale to se nerealizovalo,“ doplnil Schön, který měl s Bednářem dlouhé roky jen ty nejlepší zkušenosti. „Představy o společném působení se nenaplnily, s Jardou se však nerozcházím jako člověk, máme spoustu společných zájmů, v kontaktu určitě setrváme. On je člověk, schopný říci mi svůj nezávislý pohled na věc a ten mě bude zajímat,“ neplánuje si Miroslav Schön vymazávat Bednářovo číslo.

Na forhontu je taky nyní otázka budoucnosti Vladimíra Růžičky, která měla být v těchto dnech již vyřešena, ale nestalo se tomu tak. Obsazení trenérských pozic pro příští ročník zůstává otevřené. Mountfield se po Růžičkově příchodu nevyškrábal tabulkou vzhůru, naopak lehce seskočil a v klubu vsadili na opatrnější přístup vůči němu. „Minimálně si musíme počkat na předkolo. Postup z něj považuji za povinnost. Jak u hráčů, tak u trenérů,“ dává boss Schön najevo, že málokdo má místo pod penzí. Rozhodne sport…

