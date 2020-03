Prohra se Zlínem? Olomoucké štvala otřesná atmosféra. Irgl by skončil | iSport.cz

Zkušený slovenský útočník František Skladaný z Olomouce se stal prvním střelcem play off 2020 • ČTK

Brankář Zlína Libor Kašík v zápase předkola play off s Olomoucí • ČTK

Zlínský kapitán Tomáš Žižka se raduje z trefy v předkole play off proti Olomouci • ČTK

Zlínský bek Jakub Ferenc během zápasu předkola play off • ČTK

Oznámení na vchodu olomouckého stadionu, které informuje fanoušky, že se druhý zápas předkola play off hraje bez fanoušků • ČTK

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Dav fanoušků se sešel před olomouckým stadionem, do kterého kvůli novým opatřením na koronavirus nebyl vpuštěn • ČTK

Zklamaní olomoučtí fanoušci, kteří se nedostali na zápas předkola play off sledovali utkání na mobilech před zimním stadionem • ČTK

Smutný pohled na prázdný olomoucký zimní stadion během předkola play off, kam nesměli kvůli novým opatřením na koronavirus dorazit fanoušci • O2 TV SPORT

Dovnitř na bitvu v předkole play off je nepustili, tak fanoušci Olomouce stáli před domácím stadionem a sledovali své favority v zápase se Zlínem alespoň přes mobily • koláž iSport.cz

Olomoucký trenér Zdeněk Moták to popsal naprosto výstižně: „Nálada je pošmourná.“ Ne však proto, že jeho mančaft nenavázal na úvodní utkání a se Zlínem napodruhé zaslouženě prohrál 1:3. Co by Hanáci dali i za čtyři tisícovky fanoušků z pondělí... Tentokrát je nepodporoval uvnitř plecharény vůbec nikdo. Jen pár desítek věrných jedinců se provizorně utábořilo před stadionem a sledovalo duel na laptopech. V něm řádil dvougólový útočník hostů Zdeněk Okál. Vyrovnáno 1:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:56. Dujsík Hosté: 16:58. Okál, 46:43. Honejsek, 49:47. Okál Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Ondrušek (A), Dujsík, Švrček, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Valenta – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Olesz – V. Tomeček, Kolouch, Skladaný. Hosté: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Buchta, Freibergs, Gazda, Ferenc – Köhler, Fořt, J. Ondráček – Popelka, Kubiš (A), Honejsek – Claireaux, Dufek, Šlahař – P. Sedláček, Herman, Okál. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva hráno bez diváků diváků

Zatímco příznivci hanáckého klubu zkoušeli všelijaké prosby, aby se na zimák dostali alespoň na úvodní třetinu, než začne platit hromadný zákaz (18 hodin), hráči bez jejich hlasivek evidentně ztratili energii.

Přes starý plech sice slyšeli houževnatého bubeníka postávajícího před pokladnou a společně se svými kumpány domáhajícího se alespoň zakoupení vstupenky jakožto finanční podpory klubu, ale efekt na ledě to nemělo.

„Čeho se ještě v kariéře nedožiju... Tohle je poprvé. Nevím, jestli to má smysl hrát bez fanoušků. Hráč se sice snaží namotivovat a připravit, ale lidi na tribunách chybí,“ řekl Zbyněk Irgl do kamery O2 TV Sport, která se dovnitř dostala.

Na rozdíl od zápasu v Hradci Králové totiž olomoucký klub novinářům vstup neumožnil. „Nálada byla všelijaká, od rána se řešilo, jestli se vůbec bude hrát. Za mě určitě radši celou sezonu zrušit, tohle nemá smysl,“ dodal Irgl.

Právě téma předčasného konce extraligového ročníku po zlínské výhře mezi kabinami rezonovalo. Názory? Vesměs podobné.

„Já doufám, že existují krizové scénáře, aby se sezona dohrála. Třeba na zkrácený režim v menším počtu utkání. Tohle je však smutný příběh, a jestli to takto bez fanoušků bude pokračovat až do finále, nevím, čemu to pomůže. Nerad bych to hanil, ale nelíbí se mi to,“ popisoval upřímně kouč Olomouce Zdeněk Moták.

Ztráta jednoho bodu v předkole tentokrát nebylo to, co domácí trápilo nejvíc. „Hrobové ticho je strašné, hokej se hraje pro fanoušky. Atmosféra byla otřesná. Připomínalo mi to, když jsem hrával s Třebíčí v Kadani. Tam přišlo aspoň čtyřicet lidí, tady ani to,“ hořce se usmál Lukáš Nahodil.

„Jediné pozitivum? V komunikaci. Líp jsme se slyšeli,“ doplnil kouč hostů Robert Svoboda.

Na vrchol ročníku je taková útěcha však zatraceně málo. Pokud by se opravdu v příštích dnech potvrdil konec extraligové sezony, minimálně v Olomouci se prý dále trénovat nebude. „Pakliže by byl konec, asi by bylo zbytečné hráče nutit trénovat a trápit se tady,“ uzavřel Moták.

Druhé předkolo play off zhořklo oběma týmům nejen kvůli prázdným tribunám. Před odvetným zápasem v Olomouci totiž někdo propíchl pneumatiku zlínského autobusu. Obránce Beranů Jakuba Ference takové chování hodně zklamalo. „Nadávky beru, to jsou emoce. Ale tohle je zbytečné, za čárou. Je to škoda na cizím majetku,“ zamrzelo vytáhlého beka.

SESTŘIH: Olomouc - Zlín 1:3. Berani srovnali sérii, zápas byl bez diváků

