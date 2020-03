Výhra s dírou v gumě. Zlínský autobus poškodil chuligán z Olomouce | iSport.cz

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Na stadion se kvůli koronaviru nikdo zvenčí nedostal. Řidič Beranů sledoval zápas v zamčeném autobuse. Najednou uslyšel šramot z boku. „Myslel jsem si, že někdo kope do pneumatiky,“ líčil Sportu. Vyšel ven a muž středního věku se dal na útěk. Posléze byl chuligán dopaden. Šlo údajně o nezaměstnaného fanouška Olomouce. Škoda jde do desítek tisíc korun.

Zlínští museli čekat na příjezd druhého vozu, oprava nebyla možná ihned. „Nadávky beru, to jsou emoce. Ale tohle je zbytečné, za čárou. Škoda na cizím majetku,“ podotkl obránce Jakub Ferenc. Výprava Beranů tímto nehezkým zážitkem završila hektický den. Jelikož na Hané nenocovala, dopoledne dychtivě čekala na informace ve Zlíně. „Ráno jsem viděl vládní tiskovku z Prahy. Na sto procent jsem si myslel, že se ukončí celá sezona,“ přiznal Hamrlík.

Na olomouckém stadionu si hráči nechali výstroj. Jen někteří si s sebou domů vzali brusle, aby se mohli dopoledne sklouznout. Dlouho nevěděli, jestli to bude vůbec k něčemu dobré. „Střihali jsme video z prvního zápasu. Ukazovali jsme si, jak to bylo hrozné. Furt jsme byli na telefonu. Pak jsme dostali zprávu, že se hraje. Program byl daný, nic se neměnilo,“ popisoval kouč.

Informace o tom, že se bude hrát bez diváků, tým nevykolejila. Předvedl mnohem lepší výkon než v pondělní partii. „Musím říct, že mi to nevadilo. Divné mi to přišlo jen před zahajovacím buly a tak prvních pět minut. Pak se to rozjelo. Mohli jste na hráče zařvat a oni reagovali. My po nich chceme, ať na sebe mluví a oni pak řeknou, že se na ledě neslyší. Teď ty pokyny slyšeli, hecovali se. I na střídačce to žilo,“ našel pozitiva Hamrlík.

Je fakt, že hostům ponurá atmosféra neublížila. „Řekli jsme si, že se nakopneme sami,“ vyprávěl bek Ferenc. To platilo. Po každém ze tří gólů slavící hlouček hulákal, hráči se do bitvy ponořili i bez reakcí publika. „Báli jsme se, že bude mít zápas slabou úroveň. Jako přátelák v létě. Ale vůbec to tak nebylo. Obě mužstva do toho šla naplno a my jsme konečně podali play off výkon. Mělo to úroveň, kterou jsme čekali už v pondělí. Bylo to sto a jedna,“ lebedil si Svobodův pobočník.

V táboře Beranů proběhly po první porážce 1:5 ostřejší pohovory. Borci byli v úterý na špičkách, podruhé si dali na své představení pozor. „Sami kluci si k tomu řekli po zápase svoje,“ přiznal Hamrlík, který je pro to, aby se play off nezastavilo. Klidně ať se hraje bez diváků, když to jinak nejde. Ale ať sezona nekončí. „Lidi se na to určitě chtějí v televizi dívat. Pro nás je to regulérní play off. Radši se podíváte na hokej než na Karkulku nebo na Mrazíka,“ byl přesvědčen.

Hamrlíka víc zarazila návštěvnost na prvním duelu, kdy se chladná plechárna zaplnila méně než v základní části. Na druhý zápas prázdné tribuny očekával, takže to přijal bez emocí. „Akorát jsme nevěděli, jak to bude vypadat,“ poznamenal. „Ale cítil jsem, že jsme semknutí,“ potěšilo ho.

Zlínští ze sebe opravdu vymáčkli víc než o den dřív. Promítlo se to do hry, i do výsledku. „Měli jsme větší tempo,“ souhlasil Ferenc. „Dali jsme do toho víc bojovnosti, emocí. To, že nejsou diváci, vnímáte hlavně na střídačce. Na ledě ne. Olomoucké fanoušky, kteří fandili před zimákem, jsem sem tam slyšel až dovnitř,“ dodal.

