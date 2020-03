Play off extraligy se přece rozjede! Legendy a experti určí mistra | iSport.cz

Milan Nový (legendární střelec, 2x mistr světa, 6x mistr Československa) „Parádní nápad, tohle mě určitě bude bavit. Lidi se aspoň na chvíli zabaví.“ Dominik Hašek (legendární brankář, olympijských vítěz z Nagana 1998, 1x mistr extraligy) „To mě zajímá, jak to vyhodnotíme. A koho jste ještě oslovili?“ Michal Broš (bývalý útočník, 1x mistr světa, 4x mistr extraligy) „Super myšlenka! Něco jako fantasy hokejový manažer. Jsem zvědavý, k čemu dojdeme a kdo bude mistr.“ Marek Sýkora (bývalý trenér a expert ČT a deníku Sport) „Jsem pro, jdu do toho, počítejte se mnou. Takovýhle rozbor je v téhle době fajn věc.“ Vladimír Vůjtek (bývalý trenér české a slovenské hokejové reprezentace) „To jsem zvědavý, koho zase naštvu… Ale koukám, že jedu papírové favority.“ Miloš Holaň (bývalý obránce, 1x mistr extraligy) „Skvělý nápad, pro lidi to může být zajímavé a pro mě taky. Sám si říkám, jak by to nakonec mohlo celé dopadnout.“ Jan Čaloun (bývalý obránce, olympijský vítěz z Nagana 1998) „Dobrý nápad dohrát play off aspoň takhle, když už jsme přišli o to skutečné.“ Petr Klíma (bývalý útočník, 1x vítěz Stanley Cupu, 2x mistr Československa) „Udělám to, ale je to jako hádat, kdo postoupí do extraligy.“ Robert Reichel (legendární útočník, olympijský vítěz z Nagana 1998, 3x mistr světa) „Je to trochu, jako kdybych předpovídal čísla Sportky.“ Vladimír Martinec (bývalý trenér, 3x mistr světa jako kouč, 1x mistr extraligy) "No tak schválně, jestli pojedu jako většina, nebo pošlu dál někoho jiného. Jdeme na to."