Play off podle expertů jede: Sparta s Kometou? Jasná záležitost. Plzeň out | iSport.cz

Drtivý a jednoznačný. Takový je názor vybrané poroty deníku Sport a iSport.cz na žhavou sérii Sparty s Kometou. Střet tuzemských kolosů ve virtuálním čtvrtfinále extraligového play off dopadl pro Brno popravou. Z osmnácti hlasů obdržela Zábranského družina jediný, z oslovených legend ji nevěřil vůbec nikdo. Série mezi Mladou Boleslaví a Plzní byla naopak thrillerem. Vyšťaveni na maximum se do semifinále vklínili Bruslaři.

Z její hry trpěly oči už ve finiši základní fáze a kapky na zklidnění bolesti byly zapotřebí i v play off. Ne, tradiční brněnská vzpruha s nástupem bitev o Masarykův pohár letos nepřišla. Z expertského průzkumu Kometa vyšla s bídným vysvědčením. Přestárlá, za zenitem, pomalá, nepřesvědčivá. Jak na výtky zareaguje majitel a kouč týmu?

Jaro 2017 – pohár. Jaro 2018 – obhajoba. Pokaždé vylezli ze zákopů, spáchali frontální útok ze zadních pozic. Loni už to bylo „jen“ semifinále a letos odchod z prvního kola. Kometě se přestalo věřit. Začala nudit. „Všichni říkají, že se Brno umí připravit na play off, já to tak nevidím. Nevěřím tomu, že v pátek strašně a v úterý výborně. Tohle nebyla Kometa, jakou známe,“ odůvodňuje Marek Sýkora volbu Sparty.

Jak už bylo zmíněno, z poroty Sportu se přidaly další významné osobnosti českého hokeje. Taktéž i drtivá většina redaktorů deníku. Podle nich, tedy podle 17 z 18 oslovených porotců, čas Komety skončil. Minimálně éra aktuálního týmu. „Brno dlouho táhli staří. To samé udělali kdysi v Detroitu a teď se v tom budou dlouho koupat. Kometa má stejný problém,“ tvrdí Petr Klíma.

O CO JDE? Deník Sport se rozhodl, že play off nejvyšší soutěže nenechá pohřbít, rozehraje ho a také dohraje na svých stránkách. A není v tom sám, na pomoc si přizval legendy českého hokeje a výrazné tváře národního sportu. Společně s nimi se přes předkolo, čtvrtfinále, semifinále a samotné finále dostaneme ke korunovaci extraligového šampiona ročníku 2019/20. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ o postup do semifinále play off: Sparta - Kometa 17:1

Mladá Boleslav - Plzeň 10:8

Při náběru hlasů a komentářů bylo znát, že oslovení odborníci mají sklon spíš nevěřit Kometě než vyzdvihovat arzenál Sparty. „Kometa už nemá takovou fazonu jako poslední roky, přestavba týmu vždycky chvíli trvá,“ odtušil bard Vladimír Vůjtek. „Podívejte třeba na Martina Erata. Už v minulé sezoně začal hrát později, teď zase. Nastoupil, hrál, nehrál, hrál... Je o rok starší a naše liga není tak slabá, aby se do toho i tak kvalitní hráč dostal bez nějaké velké přípravy a rozhodoval zápasy. Své by si Erat uhrál, ale už by to nebylo, co dva roky zpátky. Takže Sparta.“

V Brně zažili sezonu kotrmelců. Jako první z klíčových lidí opustil palubu trenér Petr Fiala, po jednom z řady šílených výsledků týmu. Ale paradoxně měl Fiala lepší bilanci než jeho následovník Libor Zábranský. Teorie o očekávané proměně týmu a sázka na to, že za vše špatné mohl Fiala, se zcela minula s realitou. Kohorta zkušených mazáků misi nezvládla. „Tým Komety mi už nepřijde zdaleka tak kompaktní, nebezpečný, suverénní. Zdá se mi, že je tam moc kohoutů na jednom smetišti,“ poukazuje Miloš Holaň.

PODÍVEJTE SE NA TIPY EXPERTŮ

Na druhou stranu, Kometa má na Spartu bohatě nahráno. Třikrát v řadě ji z play off vykosila, naposledy před třemi roky suverénně, před šesti roky v semifinále dosti bolavě. V Praze v sedmém duelu, současný trenér Josef Jandač byl u toho. Jako teď. Ovšem už v paktu s Miloslavem Hořavou, z čehož vznikl na tuzemské poměry extra silný tandem. „Hořava s Jandačem jsou vedle Růžičky a Říhy v Česku top trenéři,“ přikyvuje Klíma.

Po nástupu dua H+J se na téměř dvouletou a nenaplněnou misi Uweho Kruppa rychle zapomnělo. „Sparta prošla zvláštním obdobím, vůbec nevím, co si mám myslet o tom, že vyhodila Kruppa z třetího místa, přitom po minulé sezoně, kdy Sparta na tom byla hůř, ho ve funkci nechala,“ diví se poměrům Jan Čaloun.

Týmu ovšem radikální změna prospěla, specifikum české kabiny opět zvítězilo nad západnějším viděním profese. Ubrblaní hráči se zvedli, absolutní profesionálové jako například Michal Řepík, svítil za Kruppa i pod novým velením. „Řepíka vybírám jako osobnost série. Je to střelec, který má čich na góly, výborný výběr místa, je to opravdový lídr,“ vyzdvihl Holaň klíčový kvér postupujících.

Hlasovaní redaktorů deníku Sport • Foto Sport

Hlasování expertů

Dominik HAŠEK

olympijský vítěz z Nagana

TIP: SPARTA-Kometa 4:1, MLADÁ BOLESLAV-Plzeň 4:3

„Kometu jsem hodně sledoval a nemyslím si, že by se zázračně vzchopila. Něco mi na ní nehraje, nepřijde mi, že by mohla hrát semifinále. Kdykoliv jsem ji viděl, bylo to zklamání. Naopak Sparta se mi líbí, viděl jsem ji několikrát naživo i v televizi. Po příchodu nových trenérů hraje agresivnější a aktivnější hokej. Druhá série? To je oříšek… Plzeň by mohla být favorit, má nejlepšího střelce, myslím si ale, že to půjde do sedmého utkání a tam se to o kousek přehoupne na stranu Boleslavi. Rozhodne i to, že slovinský brankář Krošelj má o něco lepší čísla než Frodl.“

Marek SÝKORA

bývalý úspěšný trenér

TIP: SPARTA-Kometa 4:2, Mladá Boleslav-PLZEŇ 3:4

„Sparta měla začátek sezony skvělý, pak ale přišel pád, výměna trenérů a nástup výborné dvojice koučů. Miloši Hořavovi věřím, umí to a Pepík Jandač je jeden z našich nejzkušenějších trenérů. Sparta se okamžitě zlepšila, jen jsem nepochopil, proč je v týmu tolik zranění, to není normální. Kometa měla neuvěřitelné slabé výkony v závěru. Všichni říkají, že se Brno umí připravit na play off, ale já to tak nevidím. Kometa si na Spartu věří, ale to nestačí, musí být i výkon… Boleslav je bruslivé mužstvo bez velkých hvězd, mám ověřené, že hodně pomohl příchod Ševce, zarazil mě však jistý nesoulad: skvělý protiútok, rychlé kombinace, často na jeden dotek, ale pak řada špatných přihrávek po sobě. U Plzně bylo v průběhu sezony víc a víc vidět, jak si ostatní hlídají Milana Gulaše a všímají přesilovek. To byl klíč v sérii, plzeňské přesilovky. Tam si Gulaše můžete hlídat, jak chcete, není vám to moc platné. Takže Plzeň.“

Robert REICHEL

olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa

TIP: SPARTA-Kometa 4:2, MLADÁ BOLESLAV-Plzeň 4:3

„Brno neprožívalo moc dobrou sezonu, klíčoví hráči měli různá zranění, taky mám tušení, že Kometa už má hráče přestárlé. Aspoň ti, s nimiž vyhrávali tituly, někteří odešli nebo skončili. Mužstvo nevstupuje do play off v optimální formě, dřívější výpadky o něčem vypovídaly. Sparta taky byla jednu dobu v útlumu. Vrátil se Kvapil, jenže dlouho nehrál. Ale celkově má konsolidovanější tým, podrží ji brankáři a sérii zvládne. Plzeň byla silná hlavně doma, zato měla problémy vyhrávat venku. Má poměrně mladé mužstvo, které táhnou Mertl s Gulašem. Ten byl hodně odskočený, Boleslav si na něj dá pozor. Západočeši mají výbornou přesilovku, pokud Boleslav nebude vylučovaná, vyhraje.“

Milan NOVÝ

nejlepší střelec české hokejové historie

TIP: SPARTA-Kometa 4:2, MLADÁ BOLESLAV-Plzeň 4:3

„Poté, co do Sparty přišli Miloš Hořava a pan Jandač, se její hra zlepšila. Naopak Kometa se hledá celou sezonu. Nemyslím si, že by byla schopná Spartu čtyřikrát porazit, že by se najednou zvedla. Při vší úctě tomu nevěřím. Někteří hráči už jsou za zenitem a ti mladí je zatím nedokážou nahradit, nepřevzali štafetu. Druhá dvojice, to je trochu horší na tipnutí. Boleslav hraje velmi dobře, Plzeň ovšem taky. Ale myslím si, že pokud si Bolka pohlídá Gulaše, má větší šanci. Možná se zdá, že škodovka je větší favorit, ale já osobně víc favorizuju Boleslav. Dostává málo gólů, nejméně v lize, což je důležité. Navíc každý útok dokáže udeřit.“

Vladimír VŮJTEK

bývalý reprezentační trenér Slovenska a Česka

TIP: SPARTA-Kometa 4:2, MLADÁ BOLESLAV-Plzeň 4:3

„Kometa v play off hrává dobře, projevuje se její zkušenost, ovšem je otázka, jestli už letos není za zenitem. Forma Sparty byla po změně trenérů lepší, vidím to na ni, postup postaví především na kolektivním výkonu. Brno už nemá tak rychlé hráče, kteří by ji dělali problémy. Má spíš technické hráče a ty si obrana Pražanů pohlídá. Do hry se navíc Spartě po dlouhé době vrátil Marek Kvapil. To je chytrý hokejista, pozice si umí najít, hlavně v přesilovkách… Dále posílám i Boleslav, Plzeň na konci soutěže venku nevyhrála devětkrát za sebou. Plzeň je taky vynikající tým, ale jen doma. Venku teď prohrávala všude a její zápasy a výkony byly žalostné. Těžko by se z toho najednou dostávala.“

Petr KLÍMA

dlouholetý útočník NHL, šéf Kadaně

TIP: SPARTA-Kometa 4:1, Mladá Boleslav-PLZEŇ 2:4

„Brno mělo sezonu nahoru a dolů, Sparta držela vyrovnanější výkony. Takže postoupí. Když byli v útlumu, vyměnili trenéra a načasovali to správně. Hlavní problém byl, že hráči neuměli stoprocentně řeč, Uwe Krupp navíc není Američan, mluvil s přízvukem. Hořava s Jandačem jsou vedle Růžičky a Říhy v Česku top trenéři. Brno dlouho táhli staří. To samé udělali kdysi v Detroitu a teď se v tom budou dlouho koupat. Brno má stejný problém… Boleslav je nevyzpytatelný tým, dovede porazit všechny nahoře a pak prohrát s někým zespodu. Sérii vyhraje Plzeň, i když doma byla výborná a venku se jí nedařilo. V play off se však jeden zápas vždycky dá udělat, venku se hraje líp. První zápas vyhrají, případně druhý. Za stavu 0:2 to bude pro Boleslav těžké. Gulaše si budou víc hlídat, ale Plzni věřím, má lepší mužstvo.“

Vladimír MARTINEC

trojnásobný mistr světa a úspěšný trenér

TIP: SPARTA-Kometa 4:3, Mladá Boleslav-PLZEŇ 2:4

„Sparta s Kometou si to dají sedmkrát a pokaždé před vyprodanou halou. No a teď je otázka, pro koho poslední zápas. Čekal jsem, že Sparta bude v základní části ještě lepší. Kometa ale zase měla poslední dobou trochu problém s brankáři, dostávala dost gólů. Asi budu víc věřit Spartě. Poslední sedmý zápas je v Praze, takže tam to zvládne, 16 tisíc diváků udělá skvělou atmosféru. Každému musí být líto, že tuhle sérii neuvidíme naživo, tohle prostě chcete vidět. A ve druhé sérii volím Plzeň. Věřím, že v play off bychom od Milana Gulaše viděli úplně jiný přístup než v posledních zápasech základní části, kdy měla Plzeň hotovo. Boleslav nevypadá špatně, ale Plzeň na mě navíc působí, že se dovede víc semknout, udělat lepší tým. Mají i nějakých šest, sedm lidí na hodně silnou přesilovku, která dovede dávat góly. A teď jsem zvědavý, co dávali ostatní…“

Jan ČALOUN

olympijský šampion z Nagana

TIP: SPARTA-Kometa 4:2, Mladá Boleslav-PLZEŇ 3:4

„Sparta Kometu vyřadí a půjde dál. Brno je pro mě letos zklamáním, klub pracuje s velkým rozpočtem, fanoušci a i ostatní mají velká očekávání, ale v této sezoně je nedokázalo naplnit. Ovšem i Sparta prošla zvláštním obdobím, po diskutabilním odchodu Uweho Kruppa to vzal Miloš Hořava, tvrdý trenér, razí poctivý trénink, který Spartu vytáhl do semifinále. Ve druhé sérii to vidím velmi vyrovnaně, Boleslav si prožívá životní sezonu, oceňuji její stabilitu, přesto víc věřím Plzni, která to urve v sedmém zápase. Mě na ni baví fyzicky náročný hokej, houževnatost, strašně nepříjemná hra pro jakýkoli tým. Tenhle styl k Plzni seděl vždycky. A na Boleslav nakonec platil.“

Miloš HOLAŇ

bývalý obránce, vítěz Zlaté hokejky 1993, trenér

TIP: SPARTA-Kometa 4:2, MLADÁ BOLESLAV-Plzeň 4:1

„Ve velké sérii tipuju Spartu. Po trenérské změně začali hráči daleko víc chápat, co se vlastně má hrát. Můj názor je, že se borcům hraje komfortněji, když nemusí poslouchat pokyny pořád jen v angličtině. Kometa má hodně kolísavé výsledky. Sice se znovu spoléhala na play off, ale už mi ten tým nepřijde zdaleka tak kompaktní, nebezpečný, suverénní. Druhá série? Boleslav měla dobrou sezonu, celou dobu je na špici, má hodně vyvážený mančaft. Co je důležité, chytil se jí gólman. Krošelj byl velmi dobrý. Líbí se mi u něho, že se naučil řeč. To strašně moc pomáhá, když se na to dívám z trenérského hlediska. U Plzně vidím jediného výrazného hráče a to Milana Gulaše. Zbytek je v mých očích ve stínu, včetně Tomáše Mertla. Pořád udělá kvantum práce, ale střelecky byl vidět jen Gulaš.“

Michal BROŠ

mistr světa, bývalý sportovní manažer Sparty

TIP: SPARTA-Kometa 4:1, MLADÁ BOLESLAV-Plzeň 4:2

„Sparta přejede Kometu jasně. Konečně se dočká odvety a vyndá ji. Kometa neměla základní část dobrou, její hra se mi letos vůbec nelíbí a nevěřím jí. Sparta je v mnohem lepší pohodě, je konstantní, hra je učesanější. Je na sérii připravená tak, jak nikdy nebyla. Očekávám plné arény a postup sparťanů, zazáří Vláďa Růžička. Bolka s Plzní… Hodně těžké. Vidím to na postup Boleslavi. Plzeň má jeden top útok, který si Bolka pohlídá. Budou si dávat bacha na vyloučení a dobrým systémem to urvou. V Plzni se rozehrávají mladí kluci, ale ještě je pro ně brzo, aby výrazně vystrčili rohy.“

TOP 15 gólů extraligové sezony: Jágr, Hudáčkovo sólo nebo Řepík na kolenou

VIDEOGRAFIKA: Nejlepší střelci v základní části extraligy. Jak to šlo Ujčíkovi? A co Hübl?

MOMENTY extraligové sezony: Vládci z Liberce, návrat velkých trenérů a sestup Kladna