Tipy Sportu na postup v play off: Síla na straně Komety, v Hradci jde o víc

PLZEŇ – OLOMOUC (TIP SPORTU 3:1)

Pátý tým dlouhodobé části proti dvanáctému. Plzeň bude v tomto předkole jasným favoritem, bez debat. Že by však Olomouc smázla v duchu nedělního zápasu třikrát 9:1? To nečekejte. Před dvěma lety se oba kluby potkaly ve čtvrtfinále. Hanáci byli taky outsidery, Škoda se však na postup nadřela až v sedmém duelu.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 2020/21: 2:1p, 1:2p, 4:3, 9:1

Statistická zajímavost: Bacha na levou tyč

Čtyři zápasy, celkem šestnáct inkasovaných gólů. Z toho hned dvanáct na levou tyč! Hned 75 procent branek tedy padlo do dvou konkrétních sektorů: sedm na lapačku, pět pod ní do levého kouta brány. Branislav Konrád a Jan Lukáš odchytali proti Plzni shodně po dvou duelech. Konrád dostal čtyři ze šesti gólů od střelců Škodovky po střelách na lapačku, Lukáš čtyři z desíti. Právě rukavice s košíkem přitom bývá obvykle chloubou gólmanů. Dát si však nyní pozor pouze na jednu stranu postoje, by byla chyba. Zejména, pokud proti vám stojí Milan Gulaš. Ten pálí odevšad a do všech míst.