Kdybych já byl Kovářem! Svátečnímu střelci Vítkovic zahrál Spálený

Dvoumetrový obránce Lukáš Kovář nemá góly v popisu práce. V základní části se z 52 zápasů trefil všeho všudy třikrát. V zahajovacím duelu předkola Generali České pojišťovny play off proti Kometě Brno (2:1p) otvíral právě vytáhlý zadák skóre. Z ampliónů mu potom stylově duněl hit Petra Spáleného. „Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu...“

„Jo, všimnul jsem si, mám s Lumírem (Mořkovským, vítkovický moderátor a DJ) hezký vztah, zasmál jsem se tomu,“ líčí Lukáš Kovář. Vítkovice v sérii vedou 1:0, ve čtvrtek se proti rivalovi z Brna hraje od 15 hodin.

Kometu jste takřka celý zápas drželi na odstup. Zvládli jste vstup do předkola takticky tak, jak jste chtěli?

„Ano, chtěli jsme hrát trpělivě, držet střední pásmo, pohlídat si první lajnu a nepouštět ji do přesilovek. A když, tak je zvládnout. Zvládli jsme to, byli jsme dobře připravení.“

Lehkých potyček a soubojů už pár bylo, dalo se udržet chladnou hlavu?

„Dalo. Víme, že tohle nás čeká i dál. Musíme hrát naši hru, být trpěliví, nenechat se rozhodit a nefaulovat.“

Jak byste popsal svoji trefu na 1:0?

„Kluci ze čtvrtého útoku odvádí parádní práci, jsou nepříjemní, napadají. Puk vyplaval ke mně a podařilo se mi ho dobře trefit. Byla to velká zásluha útočníků.“

Silvester Kusko před gólem reklamoval faul u hrazení, přestala Kometa v tu chvíli hrát?

„To jsem si nevšimnul. Jak jsem říkal, kluci ze čtvrtého útoku umí být nepříjemní, je to jejich práce, hrají výborně. Možná se to soupeři nelíbí.“

Do zápasu naskočil i uzdravený Dominik Lakatoš, nakonec byl u vítězného gólu. Jak moc vás potěšilo, že může hrát?

„Jsme moc rádi, že ho máme zpátky, je to extrémně klíčový hráč. Co víc říct? Jsme rádi, že ho máme.“

Chybí vám naopak brankář Miroslav Svoboda (trenér Miloš Holaň po zápase řekl, že má COVID-19), a do brány šel Daniel Dolejš. Jak zápas zvládl?

„Problém to vůbec nebyl, Ďolík je excelentní brankář a můžeme se na něho spolehnout. V základní části byl celkově druhý v procentech, víme, že podá perfektní výkon.“

Kometa vyrovnala pět minut před koncem, jak těžké to bylo ustát?

„A co je lehké? Ukázali jsme psychickou sílu. I takové momenty nás posilují a ukážou charakter. Zvládli jsme posledních pět minut po vyrovnání a řekli jsme si, jak hrát prodloužení. Zvládli jsme to rychle a těšíme na další zápas.“

