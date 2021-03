Flek má vzkaz pro brankáře Dynama: Příště mu to vrátím a vyhrajeme!

Byl hodně blízko, aby zápas v Pardubicích ještě protáhl. Jakub Flek necelé dvě sekundy před koncem mohl srovnat na 2:2. V tlačenici se dostal k puku, jen ho vychytal brankář Milan Klouček. Sice už byl na břiše, ale strčil do střely na poslední chvíli beton. „Příště mu to vrátím a vyhrajeme,“ těší se Flek na souboj číslo dva. A hlavně, tam budou hrát Karlovy Vary daleko důrazněji.

Dlouho to byla Energie bez energie. Karlovy Vary umí být hodně nepříjemné na každém metru ledu. V bitvě prvního předkola v Pardubicích tuhle svoji pověst potvrdily až s blížícím se závěrem. „Šance jsme taky měli, byly tam na obou stranách. Ale ano, na začátku to nebyla naše hra, ten náš bruslivý hokej. Působili jsme ospale, příště je potřeba začít jinak,“ vybízí útočník Jakub Flek.

Třeba tak, jak předváděl na konci vazoun Tomáš Vondráček. Chodil na led s jasným záměrem: přitvrď, vyostři situace. Hrál na hraně a jednou třeba vyloženě zahodil Martina Bučka. Vondráček dokonce začal chodit i na přesilovky, kam se obyčejně v základní části nedostával. Platí, že ve Varech je hlavně od tvrdé práce, od ubráněného oslabení. „Nešlo nám to. Museli jsme něco udělat, pak se nám taky přesilovky zlepšily, jen chyběl ten jeden gól,“ posteskl si kouč Martin Pešout.

Gól byl blízko, jen 1,5 sekundy před koncem ho Jakubu Flekovi sebral brankář Milan Klouček. Druhou trefu v zápase mu nedovolil. „Nevěděl jsem, kolik zbývá času. Jen jsem si všiml, že z hromady přede mnou vypadl puk. Nejdřív tam beton vůbec nebyl, ale to nehrálo roli. Snažil jsem se puk co nejrychleji uklidit, zvednout nahoru. Jen to bylo na dlouhou hůl, takže jsem do toho jen tak píchnul a nešlo to tak vysoko, jak byla potřeba. Gólman mě vychytal, od něj super zákrok, ode mě ztroskotání,“ rozebíral pak celou situaci. Následně dodal: „Ale já mu to příště vrátím a vyhrajeme.“

V brance Karlových Varů nastoupil nečekaně Vladislav Habal a jednička ze základní části Filip Novotný utkání sledovala jen ze střídačky. „Podával dobré výkony, tak jsme mu dali šanci,“ prohodil jen Pešout. Habal chytal jistě, možná jen při první trefě Pardubic ho zaskočil Ondřej Roman, když se rychle vytočil z prostoru za brankou. Ale jinak měl velké zákroky, jako když třeba v první třetině vychytal Tomáše Zohornu, který byl před ním sám. Poradil si i třeba s rychlou střelou Luboše Horkého na vyrážečku. Rozhodně nepůsobil jako tah z nouze, vedl si dobře. Takže pokračování i příště? „Rozhodneme se až ráno,“ odvětil Pešout.

„Nemá cenu klopit hlavu. Hraje se na tři vítězné zápasy. Musíme na Pardubice vletět a věřím, že budeme úspěšní, že jednu výhru si domů povezeme. Teď je důležité dobře zregenerovat, najíst se a ve čtvrtek na ně jít tak, jak jsme dohrávali první zápas. Věřím, že pak budeme úspěšní,“ dodal ještě Flek.

Ostatně před rokem, než se play off z úřední moci zavřelo, předvedly Karlovy Vary to samé v Hradci. Asi se taky dobře najedly. Protože po prvním zklamání přidaly výhru a domů jely za stavu 1:1. Tehdy pokračování zablokovala stopka pro celý sport v Česku. Teď by tajenka v předkole už řešení mít měla.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:25. O. Roman, 36:20. A. Kosticyn Hosté: 50:22. Flek Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Nakládal (C), Vála, Ďaloga, Mikuš, Hrádek, J. Kolář (A), Bučko – Blümel, Poulíček (A), Paulovič – Camara, T. Zohorna, R. Kousal – Rohlík, O. Roman, L. Horký – A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Hosté: Habal (F. Novotný) – Kowalczyk, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Šik, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A). Rozhodčí Kika, Obadal – Brehcha, Špringl Stadion enteria arena

