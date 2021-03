První pohled do zákulisí Sparty: Búra Brnu? To je dobře. Řezat a řezat!

„Búra proti Brnu? To je vždycky dobře... Dáme volno, potrénujeme a jdeme na tu rozhodující část. Tenhle pohár je ocenění za dlouhodobou část, pro ten tu ale nejsme. Všichni víte, proč jsme tady,“ říkal po posledním utkání základní části v šatně trenér Sparty Josef Jandač hráčům.

Normálně by platilo: co se stane v kabině, to v ní taky zůstane. Teď je to ale jiné. Sparta se rozhodla přinést svým a všem ostatním hokejovým fanouškům hokej i s jeho zákulisím rovnou domů. Když nemůže divák na stadion, přijde stadion k němu.

„Jejich první lajnu je třeba řezat, řezat a řezat! Ale bez faulů, kluci. Musí tam bejt trochu zmrdismus,“ hlásil v kabině Jandač před utkáním s Kometou. Také tohle uvidíte a uslyšíte v prvním dílu seriálu, který si celý můžete pustit na armada.hcsparta.cz

V plánu má Sparta výrobu tří dílů z každé série play off. Právě v tom je projekt unikátní. Ještě nikdy nebylo kamerami zachyceno zákulisí nejdůležitější části sezony s tím, aby byly jednotlivé části vydávány hned poté ještě v průběhu série.

