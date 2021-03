Rébus Sparty v brankovišti. Začít by měl Salák, jak vypadá porovnání?

Brankoviště Sparty. Místo opředené mýty, bájemi a pověstmi. Ne každý tlak ustojí. Na koho teď trenéři naloží tíhu v klíčové fázi sezony? Bude to Matěj Machovský, nebo Alexander Salák? „Kluci už to vědí, prozradit ale samozřejmě nic nemůžu,“ usmívá se kouč gólmanů Pražanů Petr Přikryl. iSport Premium přináší rozbor obou brankářů. Srovnání, silné i slabé stránky a také další faktory, které můžou rozhodovat. Vše nasvědčuje tomu, že proti Olomouci začne Salák.

Když do Sparty na konci prosince Alexander Salák přicházel, byl nadšený. „Klidně tady budu jen klukům nosit vodu,“ říkal v den podpisu smlouvy. Klub ho angažoval jako zkušenou zálohu. Pojistku, jistotu. Jasnou dvojku za Matěje Machovského. Všichni to dopředu věděli, všichni s tím byli v pohodě.

Jenže v závěru základní části se role pootočily. Z posledních šesti zápasů Machovský třikrát nedochytal. Od začátku února vychytal jen dvě výhry, Salák hned sedm! Všemi čísly svého parťáka předčil.

Může zvýšení konkurence stát za propadem čísel Machovského? „Spousta brankářů vám řekne, že jim vyhovuje klid. Když jsou jasnou jedničkou. Já v konkurenci ale vidím výhodu. Něco se mi nepovede, nemám zrovna formu? Zaskočí za mě na tři zápasy kolega, já se dám dohromady a můžu se tam zase vrátit,“ popisuje situaci trenér brankářů Sparty Petr Přikryl. „Je ale pravda, že závěr základní části Matějovi úplně vyhovovat nemusel. Nebylo to však jen o něm. Samozřejmě se mu tím také pokazila čísla, hodně jsme s ním o tom mluvili. Říkali jsme mu, že o tomhle to vůbec není.“

Rivalové? Partneři

K oběma gólmanům má logicky nejblíže. Denně s nimi pracuje na ledě i mimo mantinely. Sám přiznává, že často musí být i psychologem. Zvlášť po tom, co jednoho z nich během necelých tří týdnů trenéři třikrát vyndají během zápasu z branky. To by nenesl dobře nikdo.

„Nikdy to není jednoduché. Brankáři prostě střídáním seberete možnost bojovat. Nicméně Matěj je u nás třetím rokem, není to o tom, že by nám musel