SESTŘIHY: Liberec a Boleslav v play off válí! Nulové Dynamo i Hradec

Liberecký brankář Petr Kváča vychytal první čisté konto v play off • ČTK / Petrášek Radek

Liberecký zadák Tomáš Hanousek se řítí do střetu s kapitánem Hradce Králové Radkem Smoleňákem • Pavel Mazáč / Sport

Útočník Pardubic Patrik Poulíček vráží do brankáře Mladé Boleslavi Jana Růžičky • ČTK / Kamaryt Michal

Na samotný závěr druhého zápasu čtvrtfinále se hokejisté Liberce i Hradce Králové do sebe pustili • Pavel Mazáč / Sport

Brankář Liberce Petr Kváča si užívá první vychytanou nulu v play off • Pavel Mazáč / Sport

Čtvrtfinále Generali Česká play off zatím náramně vychází hokejistům Liberce i Mladé Boleslavi. Bílí Tygři zvládli i druhé utkání série s Hradcem Králové, po senzačním obratu (4:3p) v úvodní bitvě si s výběrem kouče Vladimíra Růžičky tentokrát poměrně hladce poradili a vyhráli 3:0. Dvěma góly se na vedení 2:0 v sérii podílel útočník Jaroslav Vlach. Bruslaři z města automobilů si v domácí odvetě smlsli na Pardubicích, které tentokrát s přehledem porazili 5:0 a neinkasovali tak ani ve druhém čtvrtfinálovém utkání.

Bílé Tygry dovedli k triumfu Vlach i nahrávač Najman

Hradec Králové nastoupil oproti úvodnímu duelu se sedmi obránci, mezi které se zařadil z útoku univerzál Radek Pilař a v ofenzivě se dostal do hry Jan Veselý. Mountfield zahrozil jako první Sklenářovým pokusem, ale postupem času získali převahu Bílí Tygři.

V šesté minutě po Špačkově prudké přihrávce trefil Vlach pravou tyč odkryté branky a ještě jej fauloval Blain, ale Východočeši se v oslabení ubránili. Liberec nic nevytěžil ani z následného tlaku. Hradec Králové také nezužitkoval přesilovku při Grígerově trestu a Kváča si poradil i se Zacharovým pokusem.

V úvodu druhé části opět zahrozil aktivní Musil a v čase 21:11 našel Najman před brankou Bulíře, který otevřel skóre. Odpovědět mohl tečí Sklenářovy střely Pilař, ale netrefil puk ideálně. Ve 29. minutě měl další možnost hostů Perret, ale přestřelil. Mazance otestoval od modré čáry přes clonu Kolmann.

Při Blainově vyloučení ve 36. minutě Mazanec zachránil svůj tým při velké šanci Vlacha, ten si ale v pokračující akci spravil chuť a od modré čáry se trefil přesně.

Hradečtí se snažili ve třetí třetině odpovědět, ale pojistit náskok Bílých Tygrů mohl ve 43. minutě po Špačkově přihrávce Rychlovský. Mazanec svůj tým podržel stejně jako při Grígerově dorážce při Čápově trestu, ale nakonec Liberec početní výhodu využil.

Po Najmanově pokusu se puk od Šaldovy brusle odrazil na pravý kruh k Vlachovi, který překonal přesouvajícího se hradeckého gólmana. Mountfield přitvrdil, ale mohl znovu inkasovat při dvou Musilových šancích.

Šest minut před koncem sáhli hosté při přesilovce k power play a Birner trefil tyč prázdné branky. Při přesilovce Liberce ještě útočil na hattrick Vlach, ale hosté odolali i při Lencově možnosti. S koncem utkání se ještě strhla potyčka, v které byli nejaktivnější hostující Veselý s domácím Špačkem.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Myslím, že jsme podali velice kvalitní a koncentrovaný výkon od začátku až do konce. Jsem rád, že jsme udrželi chladné hlavy. Od prvního do posledního hráče gratulace do kabiny.„

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „První třetina byla z naší strany ještě poměrně dobrá. Druhá ale už ne, nepovedl se nám obzvlášť vstup, kdy jsme inkasovali. Poté jsme už víceméně bránili, nepodařilo se nám vrátit do zápasu tím, že bychom vstřelili gól. Nebylo nic, co by nás nastartovalo.“

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 3:0. Vlach zvalchoval hosty, zazářil Najman 0+3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:11. Bulíř, 35:40. J. Vlach, 46:45. J. Vlach Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Čáp – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – J. Veselý, Lev, M. Zachar – Perret, Koukal, Smoleňák (C). Rozhodčí Šír, Svoboda – Bryška, Axman Stadion Návštěva Bez diváků diváků

Dynamu vzala gól výzva, Růžička má další nulu

Domácím usnadnila vstup do utkání nedisciplinovanost Dynama. Již po 19 sekundách dostal dva menší tresty Mikuš, Mladá Boleslav ale dlouhou přesilovou hru nevyužila. Následně Středočeši nevyužili ani vyloučení Kosticyna.

Bezbrankový stav se změnil až v 11. minutě, kdy střelu Nakládala od modré čáry zblokoval Zbořil a do brejku se dostal Kotala. I díky tomu, že brankář Klouček se rozhodl nevyjet proti odraženému puku, mohl domácí útočník zkušeně zakončit.

Následně byl ale vyloučen Claireaux a Východočeši se poprvé v utkání předvedli i v útočném pásmu. Po Kosticynově přihrávce i Camara překonal Růžičku, z vyrovnání se ale hosté radovali jen chvilku. Po trenérské výzvě domácích rozhodčí gól odvolali kvůli hře vysokou hokejkou běloruského útočníka na začátku akce.

Ve druhé třetině mohlo Dynamo srovnat v početních výhodách, nevyužilo ale ani 71 sekund dlouhou výhodu pět na tři. Největší šanci Kousala zlikvidoval Růžička. Domácí oslabení ustáli a poté sami v přesilovce udeřili. Zbytečný faul Zohorny potrestal nejlepší střelec Bruslařů v základní části Šťastný.

Ve 43. minutě přidal třetí gól pohotový Cienciala a bylo prakticky jasné, že Pardubice si na neoblíbeném mladoboleslavském ledě připíší další porážku. Naposledy zde dokázaly vyhrát v prosinci 2015.

V pohodě hrající domácí navíc přidali další branky z přesilovek. Nejprve se podruhé mezi střelce zapsal přesně tečující Kotala. Poté střelu od modré, která prošla Kloučkovi mezi betony, posunul za brankovou čáru Claireaux.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „První třetina byla vyrovnaná, možná jsme měli malinko navrch. Byli jsme rádi za ten krásný gól. Ve druhé třetině tahaly Pardubice za delší konec, měly plno přesilovek, ale naše speciální formace na oslabení to sehrály výborně. Měli jsme tam i trochu štěstí, a stejně jako včera nás podržel výborný gólman. Gól na 2:0 těsně před koncem druhé třetiny byl hodně důležitý, využili jsme přesilovku. Ve třetí třetině nám to tam napadalo a bylo po zápase.“

Richard Král (Pardubice): „V první třetině jsme ustáli ta oslabení těsně za sebou, odehráli jsme je dobře. Druhá třetina byla z naší strany asi nejlepší, co jsme tady odehráli. Měli jsme víc ze hry, bohužel jsme ale neproměnili přesilovku pět na tři, a to byl asi klíčový okamžik zápasu. Udělali jsme pak zbytečný faul, dostali jsme na konci druhé třetiny na 0:2. Tím jsme asi dostali Boleslav trochu na koně, ve třetí třetině nám tam napadalo víceméně všechno.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 5:0. Bruslaři mají druhý bod, Dynamo opět bez gólu