Ostrá devítiminutovka odrazila sílící pocit, že by Sparta mohla skončit v Evropě už v úvodním předkole. Během pár chvil druhého poločasu odvety rozškubal tým Briana Priskeho kazašské Aktobe a nakonec po jednoznačné výhře 4:0 postupuje do další fáze Konferenční ligy. Další překážkou jí bude arménský Ararat, první utkání se hraje ve čtvrtek na Letné.

ChvílemI tlačili, poté jejich nápor upadl. Ne, první poločas rozhodně Spartě nesedl, zdálo se, že bude ztrátu z Kazachstánu, kde nečekaně padla 1:2, dohánět velmi ztuha. Přišel však zlom.

Jako kdyby ho přinesl Matěj Ryneš, o poločase střídající.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Říkali jsme si, že jeden gól to může zlomit. Trpělivost byla nutná,“ vykládal jeden z hrdinů mužstva. „Venku to nebylo vůbec dobré, ale tady jsme si za tím šli od první minuty,“ navázal.

Ano, Sparta se snažila do soupeře šlapat, velké šance však z její snahy nevznikaly. Celek se párkrát dostal ke střele ze střední vzdálenosti, jenže Emmanuel Uchenna pálil nad, Patrik Vydra vedle. Hosté se drželi, vzadu byli velmi pevní, jejich „zaparkovaný autobus“ fungoval. Za možnost lze brát snad jen polonůžky kapitána Lukáše Haraslína, pokus však gólman lehce lapil. Jinak se sparťané nemohli prodrat systémem 5 - 2 - 3, vystavěným valem.

„Čekal jsem, že to nebude jednoduché,“ přiznal kouč Brian Priske.

Nefungovaly ani pasy ze stran, což se právě změnilo po změně stran.

V této disciplíně byl velmi usilovný Ryneš, z druhé strany se přidal Angelo Preciado, který měl dost pokusů už před přestávkou, ale nebyl tak přesný a precizní. „Trenér chtěl, abychom drželi šířku, přidali jsme centry, střely. To všechno tam bylo,“ vykládal Ryneš.

Góly budiž důkazem. První padl po centru Kaana Kairinena, hlavou míč vrátil Jan Kuchta, Veljko Birmančevič vlastně srovnal skóre. „Pomohlo nám skvělé hřiště, skvělí fanoušci. Byla jen otázka času, kdy to otevřeme a misky vah se vyrovnají,“ byl přesvědčený Kuchta. „Pořád jsme si věřili, v kabině jsme si jen něco řekli,“ dodal.

Další branky přišly záhy. Preciado centroval, Ryneš propálil gólmana. Ekvádorec za chvíli přidal další přihrávku na Kuchtu a bylo vlastně jasno. Poslední gól přidal chladnokrevný Albion Rrahmani.

„Byla jen otázka času, kdy vykapou. Nejsou zvyklí na takové tempo. Na konci jen padali, drželi za dresy,“ popisoval Kuchta a pochvaloval si, jak fungoval trojzubec s Birmančevičem a Haraslínem. „Jsem s nimi spokojený, i když Šulo a Birma si ještě musí dobudovat fyzickou kondici,“ přikývl Priske.

Sparta přidala druhou výhru v řadě. V neděli nakonec zlomila duel v Mladou Boleslaví, proti Aktobe dominovala. Další duely přijdou v neděli v Pardubicích. V příštím předkole Konfereční ligy se potká s Araratem, který v rumunské Kluži rozhodl o postupu gólem tři minuty před koncem prodloužení. Sparta bude znovu favorit.