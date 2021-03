Úspěšná výzva Boleslavi. To se dá vzít na vysokou hůl? divilo se Dynamo

Konečně gól! Pardubice se po více jak 72 minutách čtvrtfinále Generali Česká play off dočkaly vstřelené branky, ale… Trefu Anthonyho Camary odvolala úspěšná trenérská výzva Mladé Boleslavi. Radim Rulík a spol. si všimli Kosticynového hraničního zahrání vysokou holí a s reklamací uspěli. Stav zůstal 1:0 pro Bruslaře a Dynamo se první platné radosti nedočkalo ani do konce druhého zápasu série. Po výhrách Boleslavi 2:0 a 5:0 se bitva stěhuje za stavu 2:0 na východ Čech.

Běžela 13. minuta druhého čtvrtfinále. Mladá Boleslav vedla 1:0, když Pardubice využily přesilovou hru. Andrej Kosticyn perfektním pasem našel volného Anthonyho Camaru, který zakončoval do zcela odkryté branky.

Nicméně šlo o zbytečnou radost. Boleslavský trenérský štáb odhalil hraní vysokou holí, které se Kosticyn dopustil více jak půl minuty před vstřelením gólu. Už při něm se střídačka hlasitě dožadovala odpískání, ale pokračovalo se ve hře.

Podnět k výzvě si trenéři Bruslařů vzali intuitivně. Dokonce ani videokouč na tribuně si prohřešku nevšiml. „Nebyli jsme si ani jistí, jestli trenérskou výzvu můžeme na takovou situaci použít. Rozhodčí nám ale řekl, že ano, tak jsme to zkusili. Poradil nám to trenér brankářů, pochvala míří za ním,“ usmál se asistent trenéra Pavel Patera a poukázal na kolegu Radka Haase.

Zhruba pětiminutové zkoumání situace u tabletu nakonec přesvědčilo dvojici hlavních rozhodčích Reného Hradila a Romana Mrkvu, že o vysokou hůl opravdu šlo. Gól byl odvolán, vracel se čas a Boleslav zůstala ve vedení. „Puk neopustil obranné pásmo,“ vysvětlovali sudí situaci Jakubu Nakládalovi . Kapitán Pardubic a jeho spoluhráči se ještě při přezkoumávání u střídačky divili, co se vůbec kontroluje. „To se dá vzít na vysokou hůl?“ znělo až na tribunu novinářů.

„Není to jen při dosažení gólu? A jak jste poznali, že to byla vysoká?“ nechápal ani trenér Richard Král.

„Ze střídačky jsem viděl, že byla vysoká. Upřímně jsem ale ani nevěděl, že na tohle se dá vzít výzva. Netušil jsem ani, na co jsme si výzvu vzali. Pak mi spoluhráči řekli, že to je na tohle. Říkal jsem si, že jo, že měl hokejku vysoko. Takže jsem si pak myslel, že to neuznají,“ vrátil se k jednomu z klíčových momentů utkání David Šťastný , autor druhé branky utkání.

Dynamo nenašlo cestu do branky ani ve druhém utkání, gólmana Jana Růžičku pochytal všech 53 střel, které na něj za dva zápasy šly.

V pátek se štěstí obrátilo na stranu Mladé Boleslavi. Ve čtvrtek naopak o dva góly přišla. Ciencialova trefa neplatila kvůli dřívějšímu odpískání rozhodčího. Kousalův gól zase odebral videorozhodčí kvůli kopnutí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:31. Kotala, 39:42. Šťastný, 42:01. Cienciala, 49:08. Kotala, 52:20. Claireaux Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klouček (Barulin) – Mikuš, Bučko, Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, T. Jelínek – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Tybor – Kusý, Pochobradský, A. Kosticyn. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva Hráno bez diváků diváků

