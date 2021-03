ONLINE + VIDEO: Sparta vede nad Olomoucí 1:0. Třinec rozdrtil Kometu!

Tomáš Kundrátek poslal Třinec už po 74 vteřinách utkání do vedení • ČTK / Jaroslav Ožana

Petr Vrána se v prvním čtvrtfinále proti Kometě vrátil do sestavy Třince • ČTK / Jaroslav Ožana

Fanoušci Sparty si na play off připravili povedené choreo na tribunách O2 areny • Pavel Mazáč (Sport)

Matěj Machovský začal play off na střídačce, přednost v brance dostal Alexander Salák • Pavel Mazáč (Sport)

Spartu poslal do vedení v první třetině Vladimír Sobotka • Pavel Mazáč (Sport)

Do Generali Česká play off dnes vstoupily dva nejlepší týmy po základní části Tipsport extraligy. Třinec začal čtvrtfinále proti Kometě jasnou výhrou 5:0. Kapitán Petr Vrána se vrátil do sestavy jednou asistencí, utkání ale po tvrdém zákroku nedohrál. V 17 hodin začal svou cestu za Masarykovým pohárem i vítěz základní části - Sparta. Pražané hrají první duel série proti Olomouci. Potvrdí roli favorita? ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů utkání sledujte na iSport.cz.